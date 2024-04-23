Вратарь «Ванкувера» Демко может пропустить остаток серии с «Нэшвиллом» из-за травмы

Тэтчер Демко может не сыграть в серии с «Нэшвиллом» из-за травмы.

Вратарь « » не примет участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Предаторс».

У голкипера повреждение, подробности которой на данный момент не уточняются.

Также отмечается, что вратарь может пропустить остаток серии первого раунда.

сыграл в первом матче серии и отразил 20 из 22 бросков. «Кэнакс» победили со счетом 4:2.

Добавим, что незадолго до плей-офф голкипер пропустил 14 матчей из-за травмы колена.