Вратарь «Ванкувера» Демко может пропустить остаток серии с «Нэшвиллом» из-за травмы

Теги травмы Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер НХЛ Тэтчер Демко Хоккей

Тэтчер Демко может не сыграть в серии с «Нэшвиллом» из-за травмы.

Вратарь «Ванкувера» не примет участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Предаторс».

У голкипера повреждение, подробности которой на данный момент не уточняются.

Также отмечается, что вратарь может пропустить остаток серии первого раунда.

Тэтчер Демко сыграл в первом матче серии и отразил 20 из 22 бросков. «Кэнакс» победили со счетом 4:2.

Добавим, что незадолго до плей-офф голкипер пропустил 14 матчей из-за травмы колена.

7 комментариев
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Может стать фатальным для Ванкувера, к сожалению.
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Очень плохая новость для поклонников Ванкувера.
Тэтчеру здоровья.
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Как можно на что-то рассчитывать, если твой стартовый вратарь ломается на регулярной основе? В прошлом сезоне 3 месяца, в этом больше месяца. Три матча отыграл и снова травмировался.
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Ответ Booligan
Минус Ванкувер. Для Вегаса лёгкий путь к финалу
Если финал конференции, то они НЕ в одной сетке ... для меня фаворит запада - Виннипег/Колорадо и Вегас (а они в одной ) ... Самый лёгкий путь у нефтяников к финалу, судя по всему ...
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Ответ EdgarDavids_13
Если финал конференции, то они НЕ в одной сетке ... для меня фаворит запада - Виннипег/Колорадо и Вегас (а они в одной ) ... Самый лёгкий путь у нефтяников к финалу, судя по всему ...
Глупая схема посева. Я думал дальше первые с последними
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