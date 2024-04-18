«Торпедо» заявит фарм-клуб в ВХЛ: «Это хороший фактор в развитии всей линейки клуба»

Теги Торпедо Александр Харламов КХЛ ВХЛ Матч ТВ Хоккей

«Торпедо» создаст фарм-клуб в КХЛ.

«Со следующего сезона у нас появится фарм‑клуб. Мы возвращаемся в чемпионат ВХЛ (в сезоне-2019/20 в лиге играла команда «Торпедо-Горький» – прим. Sports). Сейчас активно занимаемся этим вопросом.

Единственное: открыт вопрос, на каком стадионе будем играть. Возможно, здесь, в Нижнем Новгороде, мы бы хотели этого. Но посмотрим.

Есть определенные вопросы, которые не от нас зависят. Это хорошая тенденция: клуб развивается.

Пришло время, чтобы молодых ребят где‑то развивать. Это хороший фактор в развитии всей линейки клуба», – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

7 комментариев
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Ответ DimaNN
Отлично. Тем более уже есть отличный центр, под эту команду , выигрывающий феноменальное количество - 40% вбрасываний. Гоша Ларионов -мл.
да ладно, что все так набрасываются на него. у парня 20 очков за 44 матча - это показатель выше среднего среди нападающих клуба. например, у Фирстова, который сейчас играет в АХЛ и у нас был во 2 звене, а не в 3, 35 очков в 65 играх. а у Яна вообще 18 очков за 64 игры, но почему-то все ругают только младшего.
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Отлично. Тем более уже есть отличный центр, под эту команду , выигрывающий феноменальное количество - 40% вбрасываний. Гоша Ларионов -мл.
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Давно пора.
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Если все три клуба будут в Нижнем, то не многовато ли? Может есть соседние города, где клуб будет популярным
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Ответ luvme
да ладно, что все так набрасываются на него. у парня 20 очков за 44 матча - это показатель выше среднего среди нападающих клуба. например, у Фирстова, который сейчас играет в АХЛ и у нас был во 2 звене, а не в 3, 35 очков в 65 играх. а у Яна вообще 18 очков за 64 игры, но почему-то все ругают только младшего.
К младшему претензии не по очкам, а вообще в целом по игре. Не только статистика по очкам ведь говорит об игроке. Возьмем Белевича - по очкам, в среднем за матч у него меньше даже выходит. Но, Андрюха пашет, как дизель в заполярье. Очень много работы на льду выполняет. При этом, по возможности, может и забросить и отдать. Универсальный игрок, очень важный для команды. А Лари, просто катается, как фигурист. Никакой силовой борьбы, черновой работы. Много ошибок и потерь шайбы. И отвратительно играет на вбрасываниях. Хотя, центр вроде как. Если бы этот свободный художник набирал бы как Дамир 50-60 очков за сезон - вопросов бы не было. В общем, крутовато как то, такому слабому по сути игроку позволять столько.
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Ответ Shaiba Bash
Если все три клуба будут в Нижнем, то не многовато ли? Может есть соседние города, где клуб будет популярным
Есть рядом с НН Кстово, где чуть более 60 тысяч население, Арзамас где более 100 тысяч или Дзержинск, где вообще более 200 тысяч. На мой взгляд, это три самых подходящих населённых пункта у нас в области для команды ВХЛ. Но, арены там нет, на которой можно было бы играть команде, в этом проблема. В Сарове есть арена, но в свое время, команду оттуда перевезли в НН. Видимо, свою роль сыграло то, что город закрытый и в плане логистики тяжело было играть там. В Заволжье раньше играла команда Высшей лиги Мотор. Но в каком состоянии там инфраструктура и соответствует ли ВХЛ не знаю, сложно сказать. Поэтому, скорее всего, придётся в НН третий клуб базировать.
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Ответ DimaNN
Есть рядом с НН Кстово, где чуть более 60 тысяч население, Арзамас где более 100 тысяч или Дзержинск, где вообще более 200 тысяч. На мой взгляд, это три самых подходящих населённых пункта у нас в области для команды ВХЛ. Но, арены там нет, на которой можно было бы играть команде, в этом проблема. В Сарове есть арена, но в свое время, команду оттуда перевезли в НН. Видимо, свою роль сыграло то, что город закрытый и в плане логистики тяжело было играть там. В Заволжье раньше играла команда Высшей лиги Мотор. Но в каком состоянии там инфраструктура и соответствует ли ВХЛ не знаю, сложно сказать. Поэтому, скорее всего, придётся в НН третий клуб базировать.
В Арзамасе ,будет играть женская команда Торпедо .Видимо вхльный клуб будет играть в Коноваленко и нагорном .Годик им потерпеть.Торпедо переедет на новую арену .Тогда будет проще эти вопросы решать
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