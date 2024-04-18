«Торпедо» заявит фарм-клуб в ВХЛ: «Это хороший фактор в развитии всей линейки клуба»
«Торпедо» создаст фарм-клуб в КХЛ.
«Со следующего сезона у нас появится фарм‑клуб. Мы возвращаемся в чемпионат ВХЛ (в сезоне-2019/20 в лиге играла команда «Торпедо-Горький» – прим. Sports). Сейчас активно занимаемся этим вопросом.
Единственное: открыт вопрос, на каком стадионе будем играть. Возможно, здесь, в Нижнем Новгороде, мы бы хотели этого. Но посмотрим.
Есть определенные вопросы, которые не от нас зависят. Это хорошая тенденция: клуб развивается.
Пришло время, чтобы молодых ребят где‑то развивать. Это хороший фактор в развитии всей линейки клуба», – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.