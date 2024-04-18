Генменеджер «Торпедо»: «Рассчитываем, что бюджет будет больше. Будем переходить от молодой команды к претендентам на результат. Становится критическим наличие хороших игроков»

Теги Торпедо КХЛ Матч ТВ Максим Гафуров Хоккей

Генеральный менеджер «Торпедо» надеется, что бюджет клуба увеличится.

«Все основные лидеры остаются, все идет по плану.

Как вы знаете, пол [зарплат КХЛ] со следующего года становится 450 млн рублей, но и тут мы проделали большую работу, совместно с губернатором у нас есть диалог, что команда будет расти.

Мы будем переходить от статуса молодежного коллектива к клубу, претендующему на определенный результат.

Мы рассчитываем, что у нас будет больше бюджет, и нас не будет устраивать просто попадание в плей‑офф.

Если раньше в лиге было несколько больших клубов, то сейчас мы в ситуации, когда каждый клуб имеет свой хороший бюджет.

Есть достаточно сил для развития, мы приходим к тому, что наличие хороших игроков становится критическим. Отсюда вывод: надо развивать своих ребят, развивать вдолгую», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бюджет клуба вырастет за счёт бюджета области ?
+4
0
+4
Хорошо бы все вышло… Все таки бюджет многое решает….
+1
0
+1
Дай Бог,чтобы всё получилось .✊🔥
+1
-1
0
У меня хорошая зарплата. Маленькая, но хорошая! (с)
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Бюджет клуба вырастет за счёт бюджета области ?
от спонсоров госмонополий
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий