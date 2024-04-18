Генменеджер «Торпедо»: «Рассчитываем, что бюджет будет больше. Будем переходить от молодой команды к претендентам на результат. Становится критическим наличие хороших игроков»

Генеральный менеджер «Торпедо» надеется, что бюджет клуба увеличится.

«Все основные лидеры остаются, все идет по плану.

Как вы знаете, пол [зарплат ] со следующего года становится 450 млн рублей, но и тут мы проделали большую работу, совместно с губернатором у нас есть диалог, что команда будет расти.

Мы будем переходить от статуса молодежного коллектива к клубу, претендующему на определенный результат.

Мы рассчитываем, что у нас будет больше бюджет, и нас не будет устраивать просто попадание в плей‑офф.

Если раньше в лиге было несколько больших клубов, то сейчас мы в ситуации, когда каждый клуб имеет свой хороший бюджет.

Есть достаточно сил для развития, мы приходим к тому, что наличие хороших игроков становится критическим. Отсюда вывод: надо развивать своих ребят, развивать вдолгую», – сказал генеральный менеджер « » .