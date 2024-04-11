АКМ вышла в финал ВХЛ – на третий сезон в лиге. Команда прошла «Югру» в полуфинале Кубка Петрова
АКМ вышел в финал Кубка Петрова.
Тульская команда, которую тренирует Сергей Решетников, победила Югру в полуфинале турнира со счетом 4-1 в серии.
В пятом матче серии АКМ одержал победу со счетом 4:3.
В первом раунде АКМ обыграл «Торос» (4-1) в серии, во втором – «СКА-Неву» (4-0 в серии). В регулярном чемпионате АКМ занял четвертую позицию.
Клуб впервые в истории вышел в финал ВХЛ. Команда дебютировала в лиге в сезоне-2021/22 и не попала в плей-офф. В прошлом сезоне-2022/23 команда дошла до второго раунда, уступив «Рубину» (3-4 в серии).
АКМ в финале сыграет в победителем пары «Рубин» – «Нефтяник» (2-3 в серии).