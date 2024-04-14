Кучеров ударил локтем Уилсону в лицо в матче с «Вашингтоном». Форварда «Тампы» не удалили
Никита Кучеров не был удален за удар локтем в лицо Тому Уилсону.
«Тампа» проиграла «Вашингтону» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На 16-й минуте во втором периоде хоккеисты «Лайтнинг» проводили позиционную атаку, в которой нападающий «Вашингтона» Том Уилсон применил силовой прием против Никиты Кучерова.
Через несколько секунд, когда россиянин выпустил шайбу за синюю линию, а Уислон пытался ее отобрать, Кучеров нанес сопернику удар локтем в лицо.
Кучеров не получил удаление в этом эпизоде.
И тут ему прилетает удар с локтя в только что заживший нос.
Какие нафиг кривляния?
Надеюсь Кучу за это не будут давать дискву, чтобы лишить возможной сотни передач