Кучеров ударил локтем Уилсону в лицо в матче с «Вашингтоном». Форварда «Тампы» не удалили

Никита Кучеров не был удален за удар локтем в лицо Тому Уилсону.

« » проиграла «Вашингтону» (2:4) в матче регулярного чемпионата .

На 16-й минуте во втором периоде хоккеисты «Лайтнинг» проводили позиционную атаку, в которой нападающий « » применил силовой прием против .

Через несколько секунд, когда россиянин выпустил шайбу за синюю линию, а Уислон пытался ее отобрать, Кучеров нанес сопернику удар локтем в лицо.

Кучеров не получил удаление в этом эпизоде.