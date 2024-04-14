Кучеров ударил локтем Уилсону в лицо в матче с «Вашингтоном». Форварда «Тампы» не удалили

Теги Тампа-Бэй Вашингтон видео НХЛ Никита Кучеров Том Уилсон Хоккей

Никита Кучеров не был удален за удар локтем в лицо Тому Уилсону.

«Тампа» проиграла «Вашингтону» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 16-й минуте во втором периоде хоккеисты «Лайтнинг» проводили позиционную атаку, в которой нападающий «Вашингтона» Том Уилсон применил силовой прием против Никиты Кучерова.

Через несколько секунд, когда россиянин выпустил шайбу за синюю линию, а Уислон пытался ее отобрать, Кучеров нанес сопернику удар локтем в лицо.

Кучеров не получил удаление в этом эпизоде.

28 комментариев
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Откровенный толчок в спину нужно было свистеть. Судьи выпустили ситуацию из-под контроля в итоге Куч сыграл целенаправленно грязно.
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+32
Ответ Дмитрий Кутузов
Уилсон кривлялся больше. Надо было чтобы Куч его посильнее приложил, чтоб наверняка.
Два месяца назад Уилсону сломали нос, из-за чего он пропустил несколько игр, а потом играл в защитном визоре.
И тут ему прилетает удар с локтя в только что заживший нос.
Какие нафиг кривляния?
+34
-5
+29
Ответ Дмитрий Кутузов
Уилсон кривлялся больше. Надо было чтобы Куч его посильнее приложил, чтоб наверняка.
Уилсону за меньше 6 матчей дали, а тут даже не удалили. Там ещё Эсмита можно было вообще до конца матча сразу удалять, за толчок на борт с последствиями.
+21
-7
+14
Ответ Барин
Комментарий скрыт
Посмотрим, прилетит ли диска после разбора, потому что хорошо видно, как Кучеров оглядывается, чтобы понять, где именно Уилсон, и совершенно сознательно бьёт локтем назад вверх - его не волновало, получит ли игрок противника шайбу, потому что там был отложенный штраф
+5
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+4
Ответ Дмитрий Кутузов
Уилсон кривлялся больше. Надо было чтобы Куч его посильнее приложил, чтоб наверняка.
Где кривлялся то ? Пусть тебе кто нибудь так приложит, для понимания ситуации.
+6
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+3
Ответ antonio1589
Два месяца назад Уилсону сломали нос, из-за чего он пропустил несколько игр, а потом играл в защитном визоре. И тут ему прилетает удар с локтя в только что заживший нос. Какие нафиг кривляния?
Потому что ударил Кучеров, ударил бы Драйзайтль, требовали бы дисквалификации до конца следующего сезона.
+4
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+3
База от Кучера. В стиле Буре-Чурла, только понежнее обошелся с Уилсоном
+2
0
+2
Ответ Kazanest
Откровенный толчок в спину нужно было свистеть. Судьи выпустили ситуацию из-под контроля в итоге Куч сыграл целенаправленно грязно.
Там не столько в спину, сколько локтем в шею прилетело, причем игроку, не владеющему шайбой. Видно был, как Уил целенаправленно, словно коршун, ищущий добычу, шел на таран и Куч еле успел отвернуть голову. Иначе бы он сам мог получить в кадык и "уйти" с поля на носилках
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В целом обычный эпизод, удаление возможно и было бы логичным, отмашка была, но такой оказалась задана атмосфера и характер матча после определенного инцидента.
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Вообще-то тут размен ударами в область шеи, только с разных сторон
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1:1 по грязи от обоих
Надеюсь Кучу за это не будут давать дискву, чтобы лишить возможной сотни передач
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Ответ Andy93
База от Кучера. В стиле Буре-Чурла, только понежнее обошелся с Уилсоном
Тоже это вспомнил. Куч в отличие от Паши всё в своей гениальной голове просчитал и исполнил идеально.
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