«Спартак» против «Металлурга». Поддержите красно-белых в шестом матче серии!

Теги Спартак КХЛ натив Хоккей

«Спартак» сыграет шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Металлургом».

По итогам пяти встреч общий счет в серии – 3:2 в пользу гостей из Магнитогорска. В двух домашних матчах красно-белые одержали победы со счетом 5:2 и 1:0. Последний матч между командами закончился со счетом 5:3 в пользу «Металлурга». Следующая встреча пройдет завтра, 30 марта, в 17:00 на арене «Мегаспорт». 

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.‎

Опубликовал Sports

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    3 комментария
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    СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!
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    Вперед СПАРТАК!!!
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    МАГНИТКА ТОЛЬКО ПОБЕДА! ТРАКТОР С ВАМИ! УРАЛ ВПЕРЁД!
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