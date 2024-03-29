«Спартак» против «Металлурга». Поддержите красно-белых в шестом матче серии!

«Спартак» сыграет шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Металлургом».

По итогам пяти встреч общий счет в серии – 3:2 в пользу гостей из Магнитогорска. В двух домашних матчах красно-белые одержали победы со счетом 5:2 и 1:0. Последний матч между командами закончился со счетом 5:3 в пользу «Металлурга». Следующая встреча пройдет завтра, 30 марта, в 17:00 на арене «Мегаспорт».

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.‎