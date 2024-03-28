Форвард «Сент-Луиса» Сундквист выбыл на 6 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена

Теги травмы Сент-Луис НХЛ Оскар Сундквист Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Оскар Сундквист выбыл до конца сезона.

У шведского нападающего выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.

29-летний игрок получил травму в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:2 ОТ) после хита защитника Брэйдена Макнэбба. Он неудачно врезался в борт.

Сундквисту предстоит операция, через шесть месяцев он пройдет повторное обследование. В этом сезоне на его счету 21 (6+15) очко в 71 игре при полезности «минус 6» и 32 минутах штрафа.

В этом месяце Оскар подписал с «Блюз» новый контракт на 2 года с кэпхитом 1,5 миллиона долларов.

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