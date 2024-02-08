Форвард «Авангарда» Буше забил 43-й и 44-й голы в сезоне КХЛ, сделав дубль «Спартаку». До рекорда Мозякина – 4 шайбы

Рид Буше забросил 43-ю и 44-ю шайбы в сезоне КХЛ.

Нападающий « » сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против « ».

Форвард отметился голами на 39-й минуте во втором периоде, а также на 41-й минуте – в третьем периоде.

набрал 75 (44+31) очков в 57 играх чемпионата. Он находится на второй позиции в списке лучших бомбардиров , уступая только Никите Гусеву (78 баллов).

Буше является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Николая Голдобина, в активе которого 34 гола.

Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат КХЛ принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.