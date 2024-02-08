Форвард «Авангарда» Буше забил 43-й и 44-й голы в сезоне КХЛ, сделав дубль «Спартаку». До рекорда Мозякина – 4 шайбы

Теги Авангард Спартак Сергей Мозякин видео КХЛ Рид Буше Хоккей

Рид Буше забросил 43-ю и 44-ю шайбы в сезоне КХЛ.

Нападающий «Авангарда» сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака».

Форвард отметился голами на 39-й минуте во втором периоде, а также на 41-й минуте – в третьем периоде.

Рид Буше набрал 75 (44+31) очков в 57 играх чемпионата. Он находится на второй позиции в списке лучших бомбардиров КХЛ, уступая только Никите Гусеву (78 баллов).

Буше является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Николая Голдобина, в активе которого 34 гола.

Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат КХЛ принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.

25 комментариев
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Если побьёт рекорд Мозякина, то это будет рекорд на долгие годы.
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Верим, что Риду этот рекорд покорится. Давай ястреб, жги дальше!
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Кое что про истинную силу сегодняшней КХЛ. Умелый канадец уровня третей-четвёртой тройки Калгари или Ванкувера просто яркое солнышко на фоне остальных «звёзд». А скажут, что, «глядя на лучших легионеров будет расти наша молодёжь». Канадская школа просто жёстко рулит на фоне остального мира и пропасть только растёт. Достаточно вспомнить, как любая Канада от 1й до 18й с листа обыгрывает сыгранные сборные и команды любой Европы и Азии. Учитесь обучать…
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-4
+8
молодчик, самый стабильный и сильный легионер
+8
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+6
Ответ Марат Адилов
8 игр
спасибо. Теперь "новость" полная. 4 шайбы и 8 игр. По идее может и сравняться, а может и превзойти данное достижение
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Побьет рекорд.
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Побьет.
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У Мозякина меньше матчей в сезоне было
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Ответ srs
У Радулова с Шипачевым 27 шайб на двоих. У доминатора Кирилла Петрова 2 гола... цена-качество. Хочется верить легионеры с любым паспортом приедут к лету вместо сытых
Они уде старики
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Ответ Ирина Маслова
У них все было по согласию, если бы не так, то его упаковали лет на 15 - 20, так писала зарубежная пресса, она подождал 12 лет, а потом вспомнила, и все чтобы срубить денег, поэтому его и не посадили, а законы у них гораздо жесче, по 120 лет и такие срока у них, так что хватит на него капать, без вас разобрался суд.
его спасло то, что ему на тот момент самому было 17. так бы улетел на всю катушку.
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Ответ Александр Русанов
По юности с несовершеннолетней девочкой сношения имел.
У них все было по согласию, если бы не так, то его упаковали лет на 15 - 20, так писала зарубежная пресса, она подождал 12 лет, а потом вспомнила, и все чтобы срубить денег, поэтому его и не посадили, а законы у них гораздо жесче, по 120 лет и такие срока у них, так что хватит на него капать, без вас разобрался суд.
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Ответ antoshka-2
А сколько ещё игр осталось?
8 игр
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Ответ Евгений Захаров
Комментарий удален модератором
Чинахов,Михеев,хотя это тебе не о чём не говорит. Этот канадец , хотя он американец, заслуживает похвалы за свою игру. Такими игроками нужно радоваться и гордиться,а вы можете только завидовать и строчить слёзные комменты
+2
-1
+1
У Радулова с Шипачевым 27 шайб на двоих. У доминатора Кирилла Петрова 2 гола... цена-качество. Хочется верить легионеры с любым паспортом приедут к лету вместо сытых
+1
0
+1
А сколько ещё игр осталось?
+2
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Ответ Большое сердце Неймара
Верим, что Риду этот рекорд покорится. Давай ястреб, жги дальше!
Комментарий удален модератором
Ответ Владислав Никонов
Если побьёт рекорд Мозякина, то это будет рекорд на долгие годы.
У Мозякина игр меньше было наверное,ведь тогда по 68 игр не играли
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Ответ Большое сердце Неймара
Чинахов,Михеев,хотя это тебе не о чём не говорит. Этот канадец , хотя он американец, заслуживает похвалы за свою игру. Такими игроками нужно радоваться и гордиться,а вы можете только завидовать и строчить слёзные комменты
Ребят сейчас завикипедил и немного удивился, что Рид первый легионер из США, выигравший Кубок Гагарина(оболдеть) (в 2021 году в составе «Авангарда»).
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че там педофилу не кинули еще кепок?
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Ответ Вася Вася
Комментарий скрыт
А что синим не так? Просветите?
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За новые рекорды!
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Такими темпами Мэттьюзу сложновато будет догонять ястреба
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Ответ Penarol
Кое что про истинную силу сегодняшней КХЛ. Умелый канадец уровня третей-четвёртой тройки Калгари или Ванкувера просто яркое солнышко на фоне остальных «звёзд». А скажут, что, «глядя на лучших легионеров будет расти наша молодёжь». Канадская школа просто жёстко рулит на фоне остального мира и пропасть только растёт. Достаточно вспомнить, как любая Канада от 1й до 18й с листа обыгрывает сыгранные сборные и команды любой Европы и Азии. Учитесь обучать…
Только Буше - американец, а не канадец.
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Ответ Penarol
Кое что про истинную силу сегодняшней КХЛ. Умелый канадец уровня третей-четвёртой тройки Калгари или Ванкувера просто яркое солнышко на фоне остальных «звёзд». А скажут, что, «глядя на лучших легионеров будет расти наша молодёжь». Канадская школа просто жёстко рулит на фоне остального мира и пропасть только растёт. Достаточно вспомнить, как любая Канада от 1й до 18й с листа обыгрывает сыгранные сборные и команды любой Европы и Азии. Учитесь обучать…
Канадец? Он так-то американец.
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