Форвард «Авангарда» Буше забил 43-й и 44-й голы в сезоне КХЛ, сделав дубль «Спартаку». До рекорда Мозякина – 4 шайбы
Рид Буше забросил 43-ю и 44-ю шайбы в сезоне КХЛ.
Нападающий «Авангарда» сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака».
Форвард отметился голами на 39-й минуте во втором периоде, а также на 41-й минуте – в третьем периоде.
Рид Буше набрал 75 (44+31) очков в 57 играх чемпионата. Он находится на второй позиции в списке лучших бомбардиров КХЛ, уступая только Никите Гусеву (78 баллов).
Буше является лидером гонки снайперов чемпионата КХЛ, опережая Николая Голдобина, в активе которого 34 гола.
Рекорд лиги по количеству голов за регулярный чемпионат КХЛ принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.