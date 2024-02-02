«Лос-Анджелес» уволил Маклеллана. Команда идет на 7-м месте на Западе

Теги Лос-Анджелес НХЛ отставки Тодд Маклеллан Хоккей

Тодд Маклеллан уволен из «Лос-Анджелеса».

Калифорнийский клуб объявил об отставке 56-летнего специалиста с поста главного тренера команды.

Перед паузой на Матч звезд НХЛ «Кингс» обыграли «Нэшвилл» (4:2), но до этого уступили в четырех матчах подряд, а также проиграли 12 из 14 сыгранных игр.

Джим Хиллер назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Лос-Анджелеса».

«Кингс» находятся на седьмой позиции в таблице Западной конференции, набрав 56 очков в 48 матчах.

Маклеллан возглавлял «Лос-Анджелес» с сезона-2019/20. Это был его пятый сезон во главе команды.

16 комментариев
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назначили ио пока ведут переговоры с Ротенбергом, не иначе
+23
0
+23
Вашик, не спи!
+17
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+15
Ответ Andrey Maximkin
назначили ио пока ведут переговоры с Ротенбергом, не иначе
А финансово потянут ?
+5
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+5
Припекло в ЛА, жара
+3
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+3
Ответ Radik_2.0
а что не так с тренером вашика? для первого года работы весьма неплохо справляется. да игра не самая зрелищная, но всё же
Он пытается попасть в плей-офф с деревьями. Это нерешаемая задача. А надо играть на рекорд пару лет. Макленнан круче, в любом случае
+3
0
+3
Ура, ждал 3 года этого
+2
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+2
Ну наконец-то!)
+2
0
+2
Тогда и Роб Блэйк должен бы отправиться восвояси. Это он выменял Дюбуа в команду
+3
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+2
Ответ 87mores
Вашик, не спи!
а что не так с тренером вашика? для первого года работы весьма неплохо справляется. да игра не самая зрелищная, но всё же
+2
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+2
Они не знали, что у лучшего тренера планеты ещё идёт регулярка
+1
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+1
Надеюсь похилит их хиллер
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Ответ lakers
А финансово потянут ?
Билл Гейт и Илон Маск обещали доплатить 1 биллион баксов.
+1
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+1
Ответ lakers
А финансово потянут ?
Ска удержит 50% зп
+1
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+1
Ответ Andrey Maximkin
назначили ио пока ведут переговоры с Ротенбергом, не иначе
Он не поедет, ему еще Царю на выборах помогать, продвигать и всё такое
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