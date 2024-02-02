«Лос-Анджелес» уволил Маклеллана. Команда идет на 7-м месте на Западе

Тодд Маклеллан уволен из «Лос-Анджелеса».

Калифорнийский клуб объявил об отставке 56-летнего специалиста с поста главного тренера команды.

Перед паузой на Матч звезд «Кингс» обыграли «Нэшвилл» (4:2), но до этого уступили в четырех матчах подряд, а также проиграли 12 из 14 сыгранных игр.

Джим Хиллер назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера « ».

«Кингс» находятся на седьмой позиции в таблице Западной конференции, набрав 56 очков в 48 матчах.

возглавлял «Лос-Анджелес» с сезона-2019/20. Это был его пятый сезон во главе команды.