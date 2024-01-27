НХЛ показала форму «Рейнджерс», «Айлендерс», «Нью-Джерси» и «Филадельфии» для игр Stadium Series на открытом воздухе

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Айлендерс Филадельфия НХЛ игровая форма NHL Stadium Series стиль Хоккей

НХЛ показала форму 4 команд для игр Stadium Series.

Игры на открытом воздухе состоятся 17 февраля («Нью-Джерси» сыграет с «Филадельфией») и 18 февраля («Рейнджерс» встретятся с «Айлендерс») на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси. 

Арена, на которой выступают клубы НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс», может вместить до 82 500 зрителей.

Ожидается, что при проведении хоккейных матчей вместимость будет составлять порядка 75 000 зрителей. 

Фото: официальный сайт НХЛ.

5 комментариев
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У Дэвилс самая классная получилась.
Айлс - какое-то недоразумение…
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Главное, чтобы Панарин голову свою не застудил.
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У ННД очень стильненько) Даже странно, что раньше не додумались сделать лого черным на красном 👍
У остальных какие-то проходные комплекты.
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Ответ Maasd4m
У Дэвилс самая классная получилась. Айлс - какое-то недоразумение…
Такую как у Айлов взял бы в качестве свитера
Максимально нейтральная и не похожая на игровую форму
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Ответ Максим Столбов
Главное, чтобы Панарин голову свою не застудил.
в Коркино морозы похлеще бывают, не переживай за него)
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