НХЛ показала форму «Рейнджерс», «Айлендерс», «Нью-Джерси» и «Филадельфии» для игр Stadium Series на открытом воздухе

НХЛ показала форму 4 команд для игр Stadium Series.

Игры на открытом воздухе состоятся 17 февраля («Нью-Джерси» сыграет с «Филадельфией») и 18 февраля (« » встретятся с « ») на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси.

Арена, на которой выступают клубы НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс», может вместить до 82 500 зрителей.

Ожидается, что при проведении хоккейных матчей вместимость будет составлять порядка 75 000 зрителей.

Фото: официальный сайт НХЛ.