НХЛ показала форму «Рейнджерс», «Айлендерс», «Нью-Джерси» и «Филадельфии» для игр Stadium Series на открытом воздухе
НХЛ показала форму 4 команд для игр Stadium Series.
Игры на открытом воздухе состоятся 17 февраля («Нью-Джерси» сыграет с «Филадельфией») и 18 февраля («Рейнджерс» встретятся с «Айлендерс») на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси.
Арена, на которой выступают клубы НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс», может вместить до 82 500 зрителей.
Ожидается, что при проведении хоккейных матчей вместимость будет составлять порядка 75 000 зрителей.
Фото: официальный сайт НХЛ.
Айлс - какое-то недоразумение…
У остальных какие-то проходные комплекты.
Максимально нейтральная и не похожая на игровую форму