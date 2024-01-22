Агент Чинахова: «Егор чувствует себя нужным в «Коламбусе», есть тренерское доверие. Он пересмотрел место на площадке, стал больше играть с шайбой»

Агент Егора Чинахова оценил игру хоккеиста в сезоне НХЛ.

Нападающий « » набрал 19 (11+8) очков в 34 матчах регулярного чемпионата .

«У Егора все нормально. У него есть тренерское доверие, он получает удовольствие от хоккея и чувствует себя нужным команде.

Он пересмотрел свое место на площадке, стал больше играть с шайбой, больше в давление.

У него хорошая скорость, и Чинахов показывает тот хоккей, который мы от него ждем.

Это только начало его пути, и Егор будет только прибавлять», – сказал представитель хоккеиста .