Агент Чинахова: «Егор чувствует себя нужным в «Коламбусе», есть тренерское доверие. Он пересмотрел место на площадке, стал больше играть с шайбой»
Агент Егора Чинахова оценил игру хоккеиста в сезоне НХЛ.
Нападающий «Коламбуса» набрал 19 (11+8) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«У Егора все нормально. У него есть тренерское доверие, он получает удовольствие от хоккея и чувствует себя нужным команде.
Он пересмотрел свое место на площадке, стал больше играть с шайбой, больше в давление.
У него хорошая скорость, и Чинахов показывает тот хоккей, который мы от него ждем.
Это только начало его пути, и Егор будет только прибавлять», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.