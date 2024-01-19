Гендиректор «Торпедо» о новом контракте Ларионова: «Внимание к клубу говорит само за себя. Рады вместе продолжить двигаться в заданном направлении и перенесем наши успехи на новую арену»
Генеральный директор «Торпедо» оценил продление контракта с Игорем Ларионовым.
Специалист подписал новое соглашение с клубом на три сезона.
«Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач.
Тот вектор развития, который мы выбрали, определенно пришелся по душе болельщикам.
И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков, говорит само за себя.
Мы рады, что вместе с Игорем Ларионовым сможем продолжить двигаться в заданном направлении и перенесем все наши успехи уже на новую ледовую арену.
Благодарю Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за его поддержку в решении столь важных для нашего клуба вопросов!
Уверен, что эта новость стала отличным подарком для всех болельщиков!» – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.