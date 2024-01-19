Гендиректор «Торпедо» о новом контракте Ларионова: «Внимание к клубу говорит само за себя. Рады вместе продолжить двигаться в заданном направлении и перенесем наши успехи на новую арену»

Теги Торпедо Александр Харламов Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Генеральный директор «Торпедо» оценил продление контракта с Игорем Ларионовым.

Специалист подписал новое соглашение с клубом на три сезона.

«Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач.

Тот вектор развития, который мы выбрали, определенно пришелся по душе болельщикам.

И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков, говорит само за себя.

Мы рады, что вместе с Игорем Ларионовым сможем продолжить двигаться в заданном направлении и перенесем все наши успехи уже на новую ледовую арену.

Благодарю Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за его поддержку в решении столь важных для нашего клуба вопросов!

Уверен, что эта новость стала отличным подарком для всех болельщиков!» – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

5 комментариев
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Так и есть, от всех болельщиков Спасибо! И Торпедовских, и всего КХЛ думаю. :-)
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Здорово, когда полная гармония в коллективе ! Один из важнейших компонентов на пути к успеху . Желаю удачи .
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Правильное решение руководства Торпедо!
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А я Очень рад что такие тренеры как Игорь Николаевич и Сергей Викторович не в какой НХЛ не собираются.И говорили об этом не раз.
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Было бы интересно глянуть Профессора в НХЛ
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