Гендиректор «Торпедо» о новом контракте Ларионова: «Внимание к клубу говорит само за себя. Рады вместе продолжить двигаться в заданном направлении и перенесем наши успехи на новую арену»

Генеральный директор «Торпедо» оценил продление контракта с Игорем Ларионовым.

Специалист подписал новое соглашение с клубом на три сезона.

«Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач.

Тот вектор развития, который мы выбрали, определенно пришелся по душе болельщикам.

И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков, говорит само за себя.

Мы рады, что вместе с Игорем Ларионовым сможем продолжить двигаться в заданном направлении и перенесем все наши успехи уже на новую ледовую арену.

Благодарю Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за его поддержку в решении столь важных для нашего клуба вопросов!

Уверен, что эта новость стала отличным подарком для всех болельщиков!» – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.