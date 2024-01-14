Василевский одержал 275-ю победу в НХЛ, отразив 19 из 20 бросков «Анахайма»

Андрей Василевский одержал 275-ю победу в НХЛ.

Вратарь « » отразил 19 из 20 бросков в матче регулярного чемпионата с « » (5:1).

В активе 29-летнего россиянина 12 побед в 21 игре в текущем сезоне при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,86.

За карьеру в рамках регулярок – 275 побед в 446 играх.

идет на 5-м месте по числу выигранных матчей среди российских вратарей. Больше побед у Сергея Бобровского («Флорида», 381 в 674 играх), Евгения Набокова (353 в 697), Николая Хабибулина (333 в 799) и Семена Варламова («Айлендерс», 278 в 597).