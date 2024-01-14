Василевский одержал 275-ю победу в НХЛ, отразив 19 из 20 бросков «Анахайма»

Теги Тампа-Бэй Анахайм НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский одержал 275-ю победу в НХЛ.

Вратарь «Тампы» отразил 19 из 20 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:1). 

В активе 29-летнего россиянина 12 побед в 21 игре в текущем сезоне при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,86. 

За карьеру в рамках регулярок – 275 побед в 446 играх. 

Василевский идет на 5-м месте по числу выигранных матчей среди российских вратарей. Больше побед у Сергея Бобровского («Флорида», 381 в 674 играх), Евгения Набокова (353 в 697), Николая Хабибулина (333 в 799) и Семена Варламова («Айлендерс», 278 в 597). 

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