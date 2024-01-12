Жамнов о поражении от СКА: «Спартаку» не хватает жадности до голов. Просили выиграть третий период. Сдаваться не собираемся»

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов заявил, что «Спартаку» не хватает жадности до голов.

«Спартак» проиграл пятый матч подряд, уступив СКА (2:5).

– Отмененный гол СКА во втором периоде не вдохновил команду? Почему не удалось склонить матч к победе?

– Эти несколько минут, когда СКА забил голы, сказались на результате.

Если бы мы реализовали свои моменты в первом и втором периодах, игра сложилась бы по‑другому.

Просили игроков выиграть третий период, ребята молодцы, не сдались и играли до конца.

– Проблема реализации в последних матчах «Спартака» особенно остро прослеживается. В чем причина?

– Мы знаем причину, разговариваем об этом с игроками. В каких‑то моментах не хватает жадности до голов. Ребята все прекрасно понимают.

– Как вы планируете решать проблему дефицита игроков и прерывать серию поражений?

– Нужно давать шанс игрокам «Химика». Выходить и побеждать, сдаваться мы не собираемся. Кроме нас, это никто не исправит, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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1 комментарий
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Если бы только этого не хватало! У команды (как минимум) затянувшаяся полоса неудач. Откровенно удручает безволие как команды, хотя есть парни, которые бьются. Но я упорно не понимаю, почему, глядя на того же Голдобина, кажется, что человек вышел не на игру, а на раскатку. Да, выиграли третий период. Когда СКА перестал играть. Думаю, тренерскому штабу работы прибавилось. И, извините, время улыбок на пресс-конференциях прошло. При всем моем позитивном отношении к Жамнову.
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