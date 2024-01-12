Жамнов о поражении от СКА: «Спартаку» не хватает жадности до голов. Просили выиграть третий период. Сдаваться не собираемся»
Алексей Жамнов заявил, что «Спартаку» не хватает жадности до голов.
«Спартак» проиграл пятый матч подряд, уступив СКА (2:5).
– Отмененный гол СКА во втором периоде не вдохновил команду? Почему не удалось склонить матч к победе?
– Эти несколько минут, когда СКА забил голы, сказались на результате.
Если бы мы реализовали свои моменты в первом и втором периодах, игра сложилась бы по‑другому.
Просили игроков выиграть третий период, ребята молодцы, не сдались и играли до конца.
– Проблема реализации в последних матчах «Спартака» особенно остро прослеживается. В чем причина?
– Мы знаем причину, разговариваем об этом с игроками. В каких‑то моментах не хватает жадности до голов. Ребята все прекрасно понимают.
– Как вы планируете решать проблему дефицита игроков и прерывать серию поражений?
– Нужно давать шанс игрокам «Химика». Выходить и побеждать, сдаваться мы не собираемся. Кроме нас, это никто не исправит, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.