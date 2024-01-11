Агент Овечкина: «С Сашей все в порядке, он планирует играть с «Сиэтлом»

Повреждение не помешает Александру Овечкину сыграть с «Сиэтлом».

Об этом рассказал агент капитана « » Глеб Чистяков.

Овечкин получил повреждение в матче с «Каролиной» (2:6), столкнувшись с Джорданом Стаалом. Он пропустил тренировку перед матчем с «Лос-Анджелесом», но все же принял участие в игре (4:3), однако провел ее без бросков в створ.

Во вторник взял второй выходной за 4 последних дня, чтобы восстановиться и решить проблемы со здоровьем.

«Как я уже говорил, характер повреждений не комментирую. Но с ним все в порядке. Саша планирует играть в следующем матче», – сказал Чистяков.

«Вашингтон» сыграет с « » в пятницу, 12 января.