Агент Овечкина: «С Сашей все в порядке, он планирует играть с «Сиэтлом»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Глеб Чистяков Сиэтл Хоккей

Повреждение не помешает Александру Овечкину сыграть с «Сиэтлом».

Об этом рассказал агент капитана «Вашингтона» Глеб Чистяков.

Овечкин получил повреждение в матче с «Каролиной» (2:6), столкнувшись с Джорданом Стаалом. Он пропустил тренировку перед матчем с «Лос-Анджелесом», но все же принял участие в игре (4:3), однако провел ее без бросков в створ.

Во вторник Овечкин взял второй выходной за 4 последних дня, чтобы восстановиться и решить проблемы со здоровьем.

«Как я уже говорил, характер повреждений не комментирую. Но с ним все в порядке. Саша планирует играть в следующем матче», – сказал Чистяков.

«Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом» в пятницу, 12 января.

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