«Виннипег» не пропускает больше 3 шайб в 29 играх подряд. Это 2-я по продолжительности серия в НХЛ с 1953 года

«Виннипег» не пропускает больше 3 шайб в 29 играх подряд.

Сегодня «Джетс» обыграли «Аризону» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадский клуб набрал очки в 12 играх подряд и продолжает обновлять клубный рекорд. Команда под руководством лидирует в общей таблице с 56 очками в 39 матчах.

После поражения от «Вегаса» 2 ноября со счетом 2:5 « » не пропускает больше 3 шайб за игру (без учета решающих буллитов). Серия из 29 матчей (58 пропущенных шайб) – 6-я по продолжительности в истории НХЛ и 2-я с 1953 года.

В топ-5 входят серии «Бостона» (1928/29, 44 игры, 58 шайб), «Миннесоты» (2014/15, 35 игр, 59 шайб), «Нью-Йорк Американс» (1928/29, 34 игры, 31 шайба), «Торонто» (1950/51, 33 игры, 61 шайба) и «Детройта» (1952/53, 31 игра, 48 шайб).

«Виннипег» в этом сезоне пропустил 94 шайбы в 39 играх. Меньше в лиге только у «Лос-Анджелеса» (91), сыгравшего на 3 матча меньше.

Основным вратарем «Джетс» является (29 игр в сезоне, 20 побед, 92,1% сэйвов, 2,24 пропущенных шайбы в среднем за 60 минут).