Шестеркин 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за игру, отразив 21 из 27 бросков «Каролины». Серия из 5 побед подряд прервалась
Игорь Шестеркин 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за игру.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 21 бросок из 27 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:6).
Россиянин прервал свою серию из 5 побед подряд. Ранее в этом сезоне он пропустил 6 шайб в матче с «Торонто» в декабре.
В сезоне у Шестеркина 15 побед в 23 играх при 90,6% сэйвов и 2,83 пропущенных шайбах в среднем за 60 минут.