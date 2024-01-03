Шестеркин 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за игру, отразив 21 из 27 бросков «Каролины». Серия из 5 побед подряд прервалась

Теги Рейнджерс Каролина НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за игру.

Вратарь «Рейнджерс» отразил 21 бросок из 27 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:6). 

Россиянин прервал свою серию из 5 побед подряд. Ранее в этом сезоне он пропустил 6 шайб в матче с «Торонто» в декабре. 

В сезоне у Шестеркина 15 побед в 23 играх при 90,6% сэйвов и 2,83 пропущенных шайбах в среднем за 60 минут. 

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