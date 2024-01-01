Губерниев о тренировке «Адмирала»: «Дурацкое решение, тренер перекладывает ответственность на игроков. Есть поговорка: «Сильному тренироваться не надо, а слабому не поможет»
Дмитрий Губерниев критически отнесся к тренировке «Адмирала» 1 января.
– Что вы думаете о ситуации, когда главный тренер Леонид Тамбиев дал игрокам «Адмирала» тренировку с баллонами 1 января?
– В разгар сезона тренировки уже не помогут. Тем более такие радикальные.
Я думаю, что тренер перекладывает степень своей ответственности на игроков. Нужно было раньше думать, а не 1 января. Я считаю, что решение дурацкое.
Есть такая поговорка, которая хорошо работает особенно в разгар сезона: «Сильному тренироваться не надо, а слабому не поможет». Это шутка, конечно.
Но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.
Раньше нужно было тренироваться. А сейчас играть надо лучше, – комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.