Губерниев о тренировке «Адмирала»: «Дурацкое решение, тренер перекладывает ответственность на игроков. Есть поговорка: «Сильному тренироваться не надо, а слабому не поможет»

Теги Дмитрий Губерниев КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев критически отнесся к тренировке «Адмирала» 1 января.

– Что вы думаете о ситуации, когда главный тренер Леонид Тамбиев дал игрокам «Адмирала» тренировку с баллонами 1 января?

– В разгар сезона тренировки уже не помогут. Тем более такие радикальные.

Я думаю, что тренер перекладывает степень своей ответственности на игроков. Нужно было раньше думать, а не 1 января. Я считаю, что решение дурацкое.

Есть такая поговорка, которая хорошо работает особенно в разгар сезона: «Сильному тренироваться не надо, а слабому не поможет». Это шутка, конечно.

Но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.

Раньше нужно было тренироваться. А сейчас играть надо лучше, – комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

8 комментариев
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Про Губера есть другая поговорка: каждый суслик в поле - агроном
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Главный хоккейный эксперт высказался...
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А давайте Губерниева в Адмирал
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Абсолютно бездарен во всëм во что влезает, но считает себя Наполеоном.
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Губошлёпа забыли спросить)))
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Дима, вот ты ходишь с палками, но форма твоя не улучшается. Возникает вопрос : для чего ты тренируешься? Как был с лишним весом, так и остался.
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Губерниев хватит уже с Нового года портить здесь воздух своей трансмиссией -везде спец языком !
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