Губерниев о тренировке «Адмирала»: «Дурацкое решение, тренер перекладывает ответственность на игроков. Есть поговорка: «Сильному тренироваться не надо, а слабому не поможет»

Дмитрий Губерниев критически отнесся к тренировке «Адмирала» 1 января.

– Что вы думаете о ситуации, когда главный тренер дал игрокам « » тренировку с баллонами 1 января?

– В разгар сезона тренировки уже не помогут. Тем более такие радикальные.

Я думаю, что тренер перекладывает степень своей ответственности на игроков. Нужно было раньше думать, а не 1 января. Я считаю, что решение дурацкое.

Есть такая поговорка, которая хорошо работает особенно в разгар сезона: «Сильному тренироваться не надо, а слабому не поможет». Это шутка, конечно.

Но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.

Раньше нужно было тренироваться. А сейчас играть надо лучше, – комментатор «Матч ТВ» .