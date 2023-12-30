Патрик Кэйн – 2-й уроженец США в истории НХЛ с 1250 очками за карьеру. До рекорда Модано – 124 балла

Патрик Кэйн – 2-й уроженец США в истории НХЛ с 1250 очками за карьеру.

Форвард « » отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (5:4 ОТ).

В активе 35-летнего американца стало 13 (6+7) очков в 12 играх. Текущая результативная серия – 6 матчей (5+6 на отрезке).

За карьеру в рамках регулярок у стало 1250 (457+793) очков в 1192 матчах.

Он стал вторым уроженцем США в истории лиги, достигшим такой отметки. Рекорд принадлежит (1374 очка в 1499 играх).

Патрик занимает 41-е место среди лучших бомбардиров в истории . На 40-м месте идет форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (1258 очков в 1096 играх).