Патрик Кэйн – 2-й уроженец США в истории НХЛ с 1250 очками за карьеру. До рекорда Модано – 124 балла

Теги рейтинги Нэшвилл Детройт Майк Модано НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн – 2-й уроженец США в истории НХЛ с 1250 очками за карьеру.

Форвард «Детройта» отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:4 ОТ). 

В активе 35-летнего американца стало 13 (6+7) очков в 12 играх. Текущая результативная серия – 6 матчей (5+6 на отрезке). 

За карьеру в рамках регулярок у Кэйна стало 1250 (457+793) очков в 1192 матчах. 

Он стал вторым уроженцем США в истории лиги, достигшим такой отметки. Рекорд принадлежит Майку Модано (1374 очка в 1499 играх). 

Патрик занимает 41-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ. На 40-м месте идет форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (1258 очков в 1096 играх). 

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