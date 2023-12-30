Патрик Кэйн – 2-й уроженец США в истории НХЛ с 1250 очками за карьеру. До рекорда Модано – 124 балла
Патрик Кэйн – 2-й уроженец США в истории НХЛ с 1250 очками за карьеру.
Форвард «Детройта» отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:4 ОТ).
В активе 35-летнего американца стало 13 (6+7) очков в 12 играх. Текущая результативная серия – 6 матчей (5+6 на отрезке).
За карьеру в рамках регулярок у Кэйна стало 1250 (457+793) очков в 1192 матчах.
Он стал вторым уроженцем США в истории лиги, достигшим такой отметки. Рекорд принадлежит Майку Модано (1374 очка в 1499 играх).
Патрик занимает 41-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ. На 40-м месте идет форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (1258 очков в 1096 играх).