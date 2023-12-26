Гендиректор «Авангарда»: «Команда практически готова к решению самых высоких задач. Часть бизнес-плана – не быть скучными на льду, мы играем в яркий хоккей»

Герман Чистяков поделился мнением об игре «Авангарда» в чемпионате КХЛ.

– Какие промежуточные итоги вы можете подвести перед Новым годом? Чего удалось достичь?

– Правильное слово – промежуточные. Итоги подводить еще рано, мне так тем более, я в хоккее пятый месяц.

Хочу отметить тяжелую работу, это не громкие слова, нашего спортивного блока. Это Евгений Забуга, Антон Курьянов, которые сумели перезагрузить в не самых простых условиях команду еще летом.

Сейчас мы видим, что химия складывается, команда матереет. Место в турнирной таблице этому подтверждение. Это один из главных выводов.

Может, прозвучит несколько дежурно – хочу сказать отдельное спасибо нашему председателю совета директоров Михаилу Аверину. Это хоккейный человек, в хоккее разбирается, при полной его поддержке какие-то решения нам удалось принимать очень быстро.

Главный итог: команда практически готова к тому, чтобы решать самые высокие задачи. Еще для меня, пожалуй, самый главный вывод, помимо каких-то хоккейных новинок, которые вошли теперь в мою жизнь, – это люди, которые приходят на хоккей.

Это высочайшая ответственность. Омск – это «Авангард». «Авангард» для Омска гораздо больше, чем просто хоккей. Это огромная мотивация работать еще лучше.

– Команда сейчас на хорошем ходу. В начале сезона чувствовалась турбулентность. Нашли свою игру, случилась химия?

– Думаю, что да. Опытные коллеги мне говорят, что регулярный чемпионат и плей-офф – это два разных турнира. Как команда будет себя проявлять по-настоящему, мы увидим именно в плей-офф – там начинается настоящая драка.

Сейчас мы точно не оставляем никого равнодушным – мы играем в яркий хоккей. Часть нашего бизнес-плана в том числе в том, чтобы не быть скучными на льду.

Делаем также очень много маркетинговых историй вокруг хоккея, с точки зрения матчдея, продажи билетов, мерчандайзинга. Нам надо выходить за пределы Омской области, на федеральный уровень.

Здесь очень важно, как команда играет, как работают все наши медиаканалы. Мне нравится, как команда выглядит. Нас точно не скучно смотреть, – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.