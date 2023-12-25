«Адмирал» расторг контракт с Варфоломеевым. У форварда 2+5 в 16 играх в сезоне

«Адмирал» расторг контракт с форвардом Павлом Варфоломеевым по соглашению сторон.

В активе 28-летнего нападающего 7 (2+5) очков в 16 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 4».

18 ноября клуб из Владивостока выставил игрока на драфт отказов, но ни один клуб КХЛ его не забрал.

Последний месяц провел в составе клуба «Динамо-Алтай» (1 матч, 1 гол). С общей статистикой форварда можно ознакомиться здесь.