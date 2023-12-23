Экс-игрок СКА Юдин: «Сложилось впечатление, что арбитры пытались помочь «Торпедо» забить. Судьи работают очень слабо – двойные стандарты, никакой ответственности»

Александр Юдин допустил, что арбитры пытались помочь «Торпедо» забить гол.

СКА проиграл со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата .

СКА получил 10 минут штрафа в этом матче, «Торпедо» – 2. Главные арбитры игры – Алексей Белов и Александр Сергеев.

«У меня не укладывается в голове, как может одна команда перебросать другую, больше времени проводить в атаке и в то же время получать больше штрафных минут. Это я говорю о сегодняшнем матче между « » и СКА.

При счете 1:0 в пользу СКА у гостей было три подряд удаления за четыре с небольшим минуты, а последнее и вовсе с сиреной.

Сложилось впечатление, что арбитры пытались помочь хозяевам, чтобы те забили. В итоге при игре «5 на 3» нижегородцы сравняли счет.

Как получается, что одна команда имеет за игру четыре большинства, в том числе и «5 на 3», а вторая ни разу не играет в большинстве.

В этом сезоне судьи работают очень слабо, постоянно ошибаются. Такое впечатление, что существуют какие-то двойные стандарты.

Никакой ответственности нет, глава департамента судейства ошибок не признает, считает, что все хорошо. А это далеко не так.

Я даже не представляю, сколько судейских скандалов нас ждет в плей-офф», – сказал бывший игрок СКА Александр Юдин.