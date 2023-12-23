Экс-игрок СКА Юдин: «Сложилось впечатление, что арбитры пытались помочь «Торпедо» забить. Судьи работают очень слабо – двойные стандарты, никакой ответственности»

Теги СКА Торпедо судьи Александр Юдин КХЛ Алексей Белов судья Александр Сергеев Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин допустил, что арбитры пытались помочь «Торпедо» забить гол.

СКА проиграл со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

СКА получил 10 минут штрафа в этом матче, «Торпедо» – 2. Главные арбитры игры – Алексей Белов и Александр Сергеев.

«У меня не укладывается в голове, как может одна команда перебросать другую, больше времени проводить в атаке и в то же время получать больше штрафных минут. Это я говорю о сегодняшнем матче между «Торпедо» и СКА.

При счете 1:0 в пользу СКА у гостей было три подряд удаления за четыре с небольшим минуты, а последнее и вовсе с сиреной.

Сложилось впечатление, что арбитры пытались помочь хозяевам, чтобы те забили. В итоге при игре «5 на 3» нижегородцы сравняли счет.

Как получается, что одна команда имеет за игру четыре большинства, в том числе и «5 на 3», а вторая ни разу не играет в большинстве.

В этом сезоне судьи работают очень слабо, постоянно ошибаются. Такое впечатление, что существуют какие-то двойные стандарты.

Никакой ответственности нет, глава департамента судейства ошибок не признает, считает, что все хорошо. А это далеко не так.

Я даже не представляю, сколько судейских скандалов нас ждет в плей-офф», – сказал бывший игрок СКА Александр Юдин.

8 комментариев
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Это случайно не тот же Юдин который пару лет назад защищая ска от нападок,сказал что если судьи приняли какое-то решение,значит они правы,и что оспаривать судейство не мужской поступок?
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О, тяжелая артиллерия подтянулась! Богатое и наглое Торпедо обидело скромный Питерский клуб, а судьи взяточники и негодяи… Уважаемый господин Юдин, а вы матч то смотрели? Да СКА играло хорошо, но Торпедо в третьем периоде играло в хоккей точно лучше! И, кстати, посмотрите комментарии лучшего тренера лиги и его игроков после выигранного матча у Торпедовцы Питере… Просто кто то делает домашнюю работу, а у кого то кулачки победы… ничего личного, просто это игра в хоккей!
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Достали уже СКА засуживать из года в год
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15 рублей из Лахты отправлены вам на счет
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Видимо, крепко свербит, что уже второй нытик расчехлен. Назаров, Карандин и прочие намечены на завтра.
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А что не так было с удалениями у СКА, все по факту, нет?)
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+5
Ответ Матроскин52
О, тяжелая артиллерия подтянулась! Богатое и наглое Торпедо обидело скромный Питерский клуб, а судьи взяточники и негодяи… Уважаемый господин Юдин, а вы матч то смотрели? Да СКА играло хорошо, но Торпедо в третьем периоде играло в хоккей точно лучше! И, кстати, посмотрите комментарии лучшего тренера лиги и его игроков после выигранного матча у Торпедовцы Питере… Просто кто то делает домашнюю работу, а у кого то кулачки победы… ничего личного, просто это игра в хоккей!
Он и не смотрел, и не говорил. За него написали и выдали люди из фхр/ска по указке.
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+4
Ответ Матроскин52
О, тяжелая артиллерия подтянулась! Богатое и наглое Торпедо обидело скромный Питерский клуб, а судьи взяточники и негодяи… Уважаемый господин Юдин, а вы матч то смотрели? Да СКА играло хорошо, но Торпедо в третьем периоде играло в хоккей точно лучше! И, кстати, посмотрите комментарии лучшего тренера лиги и его игроков после выигранного матча у Торпедовцы Питере… Просто кто то делает домашнюю работу, а у кого то кулачки победы… ничего личного, просто это игра в хоккей!
Самолетные ноги понимаете
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