Александр Елесин: «Шведам, финнам, канадцам и американцам без России тоже скучновато – не так интересно играть на турнирах. Наше возвращение неизбежно»
Александр Елесин считает, что сборным не так интересно играть на турнирах без России.
– Насколько сейчас, в эпоху изоляции, для вас престижно получить приглашение в сборную России?
– Всегда приятно получать приглашение в сборную. Это хорошая возможность поиграть в хоккей, тем более дома, при своих зрителях.
Конечно, было интересно, когда сборная России участвовала в чемпионатах мира, Олимпиадах, но времена сейчас изменились. Что есть, то есть.
– Удивлены, что МОК, международные федерации и спортивные чиновники проводят такую политику в отношении России?
– Не хотел бы это комментировать, потому что от моих комментариев ничего не изменится.
Но, думаю, рано или поздно должно все наладиться, Россия вернется на международную арену.
– По вашим спортивным амбициям такая ситуация сильно бьет? У вас есть мечта сыграть на Олимпиаде?
– Это, опять же, хорошая возможность показать себя, сыграть за свою страну, против сильнейших команд мира.
Но что делать, если сейчас об этом можно только мечтать?
Я думаю, что шведам, финнам, канадцам и американцам без России тоже скучновато, не так интересно играть на турнирах. Возвращение нашей сборной на них неизбежно.
А хочу я играть за сборную или нет, об этом даже спрашивать не стоит. Думаю, такое желание есть у каждого хоккеиста, – сказал Александр Елесин, сыгравший в составе сборной «России 25» на Кубке Первого канала.
А ЧМ, МЧМ проходят каждый год.
И конечно, когда один из 5-6 претендентов на победу оказывается забаненным по неспортивным причинам, то становится немного скучнее, поначалу, но потом все привыкают, и забывают про него))