Александр Елесин: «Шведам, финнам, канадцам и американцам без России тоже скучновато – не так интересно играть на турнирах. Наше возвращение неизбежно»

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Александр Елесин считает, что сборным не так интересно играть на турнирах без России.

– Насколько сейчас, в эпоху изоляции, для вас престижно получить приглашение в сборную России?

– Всегда приятно получать приглашение в сборную. Это хорошая возможность поиграть в хоккей, тем более дома, при своих зрителях.

Конечно, было интересно, когда сборная России участвовала в чемпионатах мира, Олимпиадах, но времена сейчас изменились. Что есть, то есть.

– Удивлены, что МОК, международные федерации и спортивные чиновники проводят такую политику в отношении России?

– Не хотел бы это комментировать, потому что от моих комментариев ничего не изменится.

Но, думаю, рано или поздно должно все наладиться, Россия вернется на международную арену.

– По вашим спортивным амбициям такая ситуация сильно бьет? У вас есть мечта сыграть на Олимпиаде?

– Это, опять же, хорошая возможность показать себя, сыграть за свою страну, против сильнейших команд мира.

Но что делать, если сейчас об этом можно только мечтать?

Я думаю, что шведам, финнам, канадцам и американцам без России тоже скучновато, не так интересно играть на турнирах. Возвращение нашей сборной на них неизбежно.

А хочу я играть за сборную или нет, об этом даже спрашивать не стоит. Думаю, такое желание есть у каждого хоккеиста, – сказал Александр Елесин, сыгравший в составе сборной «России 25» на Кубке Первого канала.

5 комментариев
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Да абсолютно им безразлично , они и без нас играют . Это больше нужно нам, чем им и надо это признать , долго на звёздах вхл , сборных Белоруси и Казахстана не продержаться . Вообще смысла этой сборной нет , лучше выравнить чемпионат КХЛ , чтобы каждый клуб имел более-менее равные шансы на победу .
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Каждый раз из уст начиная от депутата госдумы до рядового хоккеиста слышим о том что им без нас плохо, скучно,невозможно… да им по барабану! Играют себе среди сильнейших и в ус не дуют. А сборной России скоро придётся играть со сборными африканских племён и для массовости создавать команды «Россия 26,27,38..,48..,72»
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Им скучновато, а нам пипец как скучно
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Так скучают, что кушать не могут.
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Турниров между сильнейшими давно не было и непонятно когда будут, и эти сильнейшие немного в печальке, что никак за сборные не удается сыграть.
А ЧМ, МЧМ проходят каждый год.
И конечно, когда один из 5-6 претендентов на победу оказывается забаненным по неспортивным причинам, то становится немного скучнее, поначалу, но потом все привыкают, и забывают про него))
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