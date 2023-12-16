Зыков об игре против Беларуси: «Хорошая команда, скоростная – всегда получаются непростые игры. У нас мотивация одна – победа, очень рад представлять сборную»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Валентин Зыков сборная России U25 Хоккей

Валентин Зыков прокомментировал победу над командой Беларуси.

Команда «Россия 25» выиграла со счетом 5:3 в матче Кубка Первого канала.

– Расскажите об ощущениях от Кубка Первого канала?

– Только позитивные ощущения. Очень рад представлять сборную. Очень много положительных эмоций. Рад видеть ребят, играть вместе.

– Вы один из немногих, кто больше всего сыграл матчей против Беларуси. Как вы настраивались? Какая мотивация?

– Мотивация всегда одна – победа. Всегда, когда мы выходим на лед, стремимся к победе, выиграть матч, неважно, с кем играем.

– Не раз говорили, что именно Беларусь – принципиальный соперник. Вы это ощущаете?

– Хорошая команда, скоростная. Я бы сказал, что всегда получаются непростые игры.

– У вас был гала-ужин. Это ваш первый балет?

– Нет. Был в Мариинском театре.

– Какие эмоции от вчерашнего вечера?

– Классный вечер, классный гала-ужин.

Классно всем вместе собраться и культурно провести время, – передает слова нападающего «России 25» Валентина Зыкова корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

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