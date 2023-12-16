Зыков об игре против Беларуси: «Хорошая команда, скоростная – всегда получаются непростые игры. У нас мотивация одна – победа, очень рад представлять сборную»
Валентин Зыков прокомментировал победу над командой Беларуси.
Команда «Россия 25» выиграла со счетом 5:3 в матче Кубка Первого канала.
– Расскажите об ощущениях от Кубка Первого канала?
– Только позитивные ощущения. Очень рад представлять сборную. Очень много положительных эмоций. Рад видеть ребят, играть вместе.
– Вы один из немногих, кто больше всего сыграл матчей против Беларуси. Как вы настраивались? Какая мотивация?
– Мотивация всегда одна – победа. Всегда, когда мы выходим на лед, стремимся к победе, выиграть матч, неважно, с кем играем.
– Не раз говорили, что именно Беларусь – принципиальный соперник. Вы это ощущаете?
– Хорошая команда, скоростная. Я бы сказал, что всегда получаются непростые игры.
– У вас был гала-ужин. Это ваш первый балет?
– Нет. Был в Мариинском театре.
– Какие эмоции от вчерашнего вечера?
– Классный вечер, классный гала-ужин.
Классно всем вместе собраться и культурно провести время, – передает слова нападающего «России 25» Валентина Зыкова корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.