Зыков об игре против Беларуси: «Хорошая команда, скоростная – всегда получаются непростые игры. У нас мотивация одна – победа, очень рад представлять сборную»

Валентин Зыков прокомментировал победу над командой Беларуси.

Команда «Россия 25» выиграла со счетом 5:3 в матче Кубка Первого канала.

– Расскажите об ощущениях от Кубка Первого канала?

– Только позитивные ощущения. Очень рад представлять сборную. Очень много положительных эмоций. Рад видеть ребят, играть вместе.

– Вы один из немногих, кто больше всего сыграл матчей против Беларуси. Как вы настраивались? Какая мотивация?

– Мотивация всегда одна – победа. Всегда, когда мы выходим на лед, стремимся к победе, выиграть матч, неважно, с кем играем.

– Не раз говорили, что именно Беларусь – принципиальный соперник. Вы это ощущаете?

– Хорошая команда, скоростная. Я бы сказал, что всегда получаются непростые игры.

– У вас был гала-ужин. Это ваш первый балет?

– Нет. Был в Мариинском театре.

– Какие эмоции от вчерашнего вечера?

– Классный вечер, классный гала-ужин.

Классно всем вместе собраться и культурно провести время, – передает слова нападающего «России 25» Валентина Зыкова корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.