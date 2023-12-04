«Металлург» выменяет Вовченко у «Северстали», отдав взамен 19-летнего Квочко
«Северсталь» близка к обмену Даниила Вовченко в «Металлург».
«Северсталь» и «Металлург» работают обменом, в результате которого 27-летний форвард Даниил Вовченко пополнит состав уральцев, а в череповецкий клуб перейдет 19-летний нападающий Илья Квочко, об этом сообщил журналист Дмитрий Лукашов.
Вовченко провел 10 матчей в нынешнем сезоне и набрал 2 (0+2) очка. Даниил и нынешний тренер «Металлурга» Андрей Разин работали вместе в «Северстали».
Квочко отметился 16 (4+12) баллами в 16 матчах в составе «Стальных Лис» в нынешнем сезоне Olimpbet Молодежной хоккейной лиги. В общей сложности в активе игрока 135 (41+94) очков в 162 матчах в МХЛ.