«Металлург» выменяет Вовченко у «Северстали», отдав взамен 19-летнего Квочко

Теги Металлург Мг Северсталь возможные переходы КХЛ Даниил Вовченко Илья Квочко Хоккей

«Северсталь» близка к обмену Даниила Вовченко в «Металлург».

«Северсталь» и «Металлург» работают обменом, в результате которого 27-летний форвард Даниил Вовченко пополнит состав уральцев, а в череповецкий клуб перейдет 19-летний нападающий Илья Квочко, об этом сообщил журналист Дмитрий Лукашов.

Вовченко провел 10 матчей в нынешнем сезоне и набрал 2 (0+2) очка. Даниил и нынешний тренер «Металлурга» Андрей Разин работали вместе в «Северстали».

Квочко отметился 16 (4+12) баллами в 16 матчах в составе «Стальных Лис» в нынешнем сезоне Olimpbet Молодежной хоккейной лиги. В общей сложности в активе игрока 135 (41+94) очков в 162 матчах в МХЛ.

3 комментария
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Всю Северсталь Разин в Магнитогорск перетащил.
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Гуслистов интересно куда отправится
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Совсем ку-ку?
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