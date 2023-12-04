Президент КХЛ о посещаемости: «Хоккей всегда обгонял футбол – больше игр. Рост на 23% по сравнению с прошлым сезоном – сейчас второй показатель за все 16 сезонов»

Алексей Морозов ответил на вопрос о посещаемости игр КХЛ и РПЛ.

– Хоккей по общей посещаемости в разы обгоняет футбол. за сезон собирает значительно больше болельщиков на трибунах, чем . О чем это говорит?

– Хоккей всегда обгонял футбол – уже потому, что у нас больше матчей.

Мы внимательно изучаем статистику, и в этом году за первые три месяца посещаемость выросла на 23% по сравнению с прошлым сезоном. А это в среднем около тысячи дополнительных человек на каждом матче.

Как мы и ждали, люди возвращаются после пандемии. Мы понимали, что на это нужно время.

И вот эффект есть, к тому же клубы работают над тем, как разогреть матч-дэй, придумывают каждый раз что-то новое. Букмекерские компании устраивают свои активности на играх, чтобы привлечь людей.

Это наша стратегия, и мы ждем, что посещаемость будет дальше расти.

Впереди новогодние праздники, потом – борьба за плей-офф и розыгрыш Кубка Гагарина. У нас посещаемость в эти месяцы традиционно растет еще больше.

Надеюсь, что в этом сезоне мы побьем рекорд.

Вообще сейчас у нас второй показатель за все 16 сезонов КХЛ. То есть близко к рекорду, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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