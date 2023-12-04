Президент КХЛ о посещаемости: «Хоккей всегда обгонял футбол – больше игр. Рост на 23% по сравнению с прошлым сезоном – сейчас второй показатель за все 16 сезонов»

Теги болельщики Алексей Морозов премьер-лига Россия КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов ответил на вопрос о посещаемости игр КХЛ и РПЛ.

– Хоккей по общей посещаемости в разы обгоняет футбол. КХЛ за сезон собирает значительно больше болельщиков на трибунах, чем РПЛ. О чем это говорит?

– Хоккей всегда обгонял футбол – уже потому, что у нас больше матчей.

Мы внимательно изучаем статистику, и в этом году за первые три месяца посещаемость выросла на 23% по сравнению с прошлым сезоном. А это в среднем около тысячи дополнительных человек на каждом матче.

Как мы и ждали, люди возвращаются после пандемии. Мы понимали, что на это нужно время.

И вот эффект есть, к тому же клубы работают над тем, как разогреть матч-дэй, придумывают каждый раз что-то новое. Букмекерские компании устраивают свои активности на играх, чтобы привлечь людей.

Это наша стратегия, и мы ждем, что посещаемость будет дальше расти.

Впереди новогодние праздники, потом – борьба за плей-офф и розыгрыш Кубка Гагарина. У нас посещаемость в эти месяцы традиционно растет еще больше.

Надеюсь, что в этом сезоне мы побьем рекорд.

Вообще сейчас у нас второй показатель за все 16 сезонов КХЛ. То есть близко к рекорду, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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21 комментарий
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в хоккее нет фан уйди, все футбольные активные болельщики перебрались туда, очевидный же факт😎
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240 матчей в РПЛ и 748 в регулярке КХЛ, удивительно, да?)
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Ответ arspurs9
240 матчей в РПЛ и 748 в регулярке КХЛ, удивительно, да?)
Они на серьёзных щах козыряют увеличением посещаемости по сравнению с годом, когда еще так или иначе действовали ковидные ограничения? Сказочные.
Сродни тому, что радоваться , мол рубль, благодаря мудрой политике партии, укрепился со 100 до 90 рублей за никому не нужный вражеский доллар. И неважно, что рубль обесценился на пару десятков процентов до этого!
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Ответ Антрополог
Если серьезно, думаю здесь не только дело в фан айди, КХЛ более профессиональная лига, таких фейлов как у РПЛ с красным мячом в КХЛ просто быть не может. Судейский корпус сильнее и адекватнее в КХЛ, плюс много команд стали играть в атакующий хоккей, смотреть стало хоккей интереснее.
Вы точно за КХЛ следите?
Дело Федотова, судейские решения в пользу СКА, СКА имеющий фарм клуб внутри лиги, СКА забирающий все, что блестит - вам ни о чем не говорят?
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Ответ angry horse
в хоккее нет фан уйди, все футбольные активные болельщики перебрались туда, очевидный же факт😎
Особенно знаменитые футбольные болельщики Трактора, Авангарда и Магнитки.
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Введите фан айди, играйте на открытых площадках с ноября по апрель и тогда посмотрим
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Вы точно за КХЛ следите? Дело Федотова, судейские решения в пользу СКА, СКА имеющий фарм клуб внутри лиги, СКА забирающий все, что блестит - вам ни о чем не говорят?
Точно слежу, СКА судят также как и всех остальные команды, есть ошибки и в ту и др сторону. Просто здесь выборочная память в отношении СКА срабатывает. По поводу Ротена соглашусь, но а что ты с ним сделаешь, это как Кадыров в Ахмате. И СКА забирает все что блестит только у Сочи и Лады.
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Нет же сопоставимых по вместительности хоккейных арен и стадионов. Если в % от полной посадки считать то конечно выше у хоккея
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Ответ angry horse
Ну с восточной конференцией то понятно😎
Если серьезно, думаю здесь не только дело в фан айди, КХЛ более профессиональная лига, таких фейлов как у РПЛ с красным мячом в КХЛ просто быть не может. Судейский корпус сильнее и адекватнее в КХЛ, плюс много команд стали играть в атакующий хоккей, смотреть стало хоккей интереснее.
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Специально и вводили Фан Ай ди ради этих липовых цифр как на выборах
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Ответ angry horse
в хоккее нет фан уйди, все футбольные активные болельщики перебрались туда, очевидный же факт😎
И можно пиво пить.
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Патамушта из-за фанайди футбольные перешли на хоккей. Вот и всё!
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Ответ Антрополог
Особенно знаменитые футбольные болельщики Трактора, Авангарда и Магнитки.
у Курского Авангарда всегда были активные болельщики. о/
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Ответ Антрополог
Особенно знаменитые футбольные болельщики Трактора, Авангарда и Магнитки.
Ну с восточной конференцией то понятно😎
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Ну хоть один догадался учесть колличество матчей )
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Видим мы «этих» болельщиков.
У Казанского передача на ютубе «Сколький лед», где они по хоккейным городам ездят.
Так больше половины болельщиков - это обрыганы, которые игроков своей команды не знают. На хоккей ходят чтобы пивка припить, да от жену на несколько часов отвязаться
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Ну а что удивляться если чиновники несколько лет делают всё возможное чтобы болельщики перестали ходить на футбол. Сначало во время пандемии ввели более жёсткие правила посещения в футболе по сравнению с тем же хоккеем, потом фан уйди и т.д.
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вы ФАН ЙУДИ авторизируйте у себя и посмотрим на ваш рост
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Сам в этом сезоне начал ходить с семьей, не пожалел
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КХЛ в принципе как лига намного более крутая и передовая чем РПЛ.КХЛ-ое болельщицкое комьюнити намного ярче выражено чем футбольное.К тому же в КХЛ сейчас по плотности и сенсациям проходит возможно самая интересная регулярка в истории лиги, а РПЛ даже несмотря на взлёт Краснодара, продолжает многими восприниматься как чемпионат одного клуба
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Сколько раз был на ЦСКА Арене в регулярке - ни разу при мне трибуны не заполнялись и на половину. А это один из 2 лучших клубов страны!
Другое дело, яркий плей-офф КГ 22/23 и введение фан уйди заставило некоторых футбольных болельщиков и просто любителей спорта сменить свой досуг и ходить чаще на хоккей. Надеюсь, хоть там это зло не введут
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