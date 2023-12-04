Президент КХЛ о посещаемости: «Хоккей всегда обгонял футбол – больше игр. Рост на 23% по сравнению с прошлым сезоном – сейчас второй показатель за все 16 сезонов»
Алексей Морозов ответил на вопрос о посещаемости игр КХЛ и РПЛ.
– Хоккей по общей посещаемости в разы обгоняет футбол. КХЛ за сезон собирает значительно больше болельщиков на трибунах, чем РПЛ. О чем это говорит?
– Хоккей всегда обгонял футбол – уже потому, что у нас больше матчей.
Мы внимательно изучаем статистику, и в этом году за первые три месяца посещаемость выросла на 23% по сравнению с прошлым сезоном. А это в среднем около тысячи дополнительных человек на каждом матче.
Как мы и ждали, люди возвращаются после пандемии. Мы понимали, что на это нужно время.
И вот эффект есть, к тому же клубы работают над тем, как разогреть матч-дэй, придумывают каждый раз что-то новое. Букмекерские компании устраивают свои активности на играх, чтобы привлечь людей.
Это наша стратегия, и мы ждем, что посещаемость будет дальше расти.
Впереди новогодние праздники, потом – борьба за плей-офф и розыгрыш Кубка Гагарина. У нас посещаемость в эти месяцы традиционно растет еще больше.
Надеюсь, что в этом сезоне мы побьем рекорд.
Вообще сейчас у нас второй показатель за все 16 сезонов КХЛ. То есть близко к рекорду, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Сродни тому, что радоваться , мол рубль, благодаря мудрой политике партии, укрепился со 100 до 90 рублей за никому не нужный вражеский доллар. И неважно, что рубль обесценился на пару десятков процентов до этого!
Дело Федотова, судейские решения в пользу СКА, СКА имеющий фарм клуб внутри лиги, СКА забирающий все, что блестит - вам ни о чем не говорят?
У Казанского передача на ютубе «Сколький лед», где они по хоккейным городам ездят.
Так больше половины болельщиков - это обрыганы, которые игроков своей команды не знают. На хоккей ходят чтобы пивка припить, да от жену на несколько часов отвязаться
Другое дело, яркий плей-офф КГ 22/23 и введение фан уйди заставило некоторых футбольных болельщиков и просто любителей спорта сменить свой досуг и ходить чаще на хоккей. Надеюсь, хоть там это зло не введут