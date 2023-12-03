Дадонов пропустил матч с «Тампой» по решению тренера «Далласа». Форварду предоставили отдых
Евгений Дадонов пропустил матч с «Тампой» по решению тренера «Далласа».
Техасцы разгромили «Лайтнинг» (8:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
34-летний россиянин впервые в сезоне не попал в состав «Старс».
Главный тренер «Далласа» Питер Дебур сказал, что форварду предоставлен отдых, так как команде предстоит сложный отрезок – 8 игр за 14 дней.
В 21 матче сезона Дадонов набрал 8 (4+4) очков при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 13:53.
Но во первых
Но у него сейчас такой контракт что никто не может с него спрашивать так как с шайки лидеров команды.
Второе - думаю в плей офф окажется полезным