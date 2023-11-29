«Нэшвилл» выиграл 6 матчей подряд и вошел в зону плей-офф на Западе

Теги Питтсбург Нэшвилл Эндрю Брюнетт НХЛ Филип Форсберг Хоккей

«Нэшвилл» выиграл 6 матчей подряд и вошел в зону плей-офф на Западе.

Сегодня «Предаторс» справились с «Питтсбургом» (3:2 ОТ) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ

Автором победной шайбы стал форвард Филип Форсберг. 

Команда под руководством Эндрю Брюнетта набрала 22 очка в 21 игре и занимает текущее 2-е место в зоне wild card Западной конференции. 

«Нэшвилл» опережает «Аризону» (22 в 21) за счет большего числа побед в основное время. 

2 комментария
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VintDV
Вот что POP животворящий делает:)))
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