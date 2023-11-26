«Ак Барс» заплатил около 25 млн рублей клубу «Липтовски-Микулаш» за переход Миллера (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» заплатил около 25 млн рублей клубу за переход Митчелла Миллера.

Вчера клуб из Казани подписал контракт с 21-летним защитником до 2026 года. Текущий сезон игрок начинал в словацком клубе « ».

«Информация о том, что « » заплатил за Миллера 5 миллионов рублей в качестве компенсации, не соответствует действительности.

На самом деле заплатили примерно в пять раз больше», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.