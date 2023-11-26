«Ак Барс» заплатил около 25 млн рублей клубу «Липтовски-Микулаш» за переход Миллера (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» заплатил около 25 млн рублей клубу за переход Митчелла Миллера.
Вчера клуб из Казани подписал контракт с 21-летним защитником до 2026 года. Текущий сезон игрок начинал в словацком клубе «Липтовски-Микулаш».
«Информация о том, что «Ак Барс» заплатил за Миллера 5 миллионов рублей в качестве компенсации, не соответствует действительности.
На самом деле заплатили примерно в пять раз больше», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.
Тысяч долларов , сегодня уже 25 млн . Завтра под 100 встанет. Там весь состав Микулаш стоит 1, 68 млн долларов на трансфермаркете.