«Ак Барс» заплатил около 25 млн рублей клубу «Липтовски-Микулаш» за переход Миллера (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс чемпионат Словакии КХЛ Липтовски-Микулаш деньги Митчелл Миллер Хоккей

«Ак Барс» заплатил около 25 млн рублей клубу за переход Митчелла Миллера.

Вчера клуб из Казани подписал контракт с 21-летним защитником до 2026 года. Текущий сезон игрок начинал в словацком клубе «Липтовски-Микулаш».

«Информация о том, что «Ак Барс» заплатил за Миллера 5 миллионов рублей в качестве компенсации, не соответствует действительности.

На самом деле заплатили примерно в пять раз больше», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале. 

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4 комментария

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Machine Head
Вчера писали что за 50
Тысяч долларов , сегодня уже 25 млн . Завтра под 100 встанет. Там весь состав Микулаш стоит 1, 68 млн долларов на трансфермаркете.
+5
0
+5
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Огюст
Наверно тут важнее не сколько за него заплатили ,так как всё равно сколько -не узнаем ,а то какой от Миллера игровой "выхлоп" будет !
+2
0
+2
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