Ротенберг пришел на интервью с формой СКА и фамилией тренера «Зенита» на ней: «С нами Семак. Вместе побеждаем. Вперед, «Зенит»!»
Роман Ротенберг отметил Сергея Семака и «Зенит» после победы над «Спартаком».
СКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, продлив серию побед до семи игр. Матч посетил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
«Играли много в меньшинстве. Будем разбираться. Надо улучшить игровую дисциплину.
Забили в меньшинстве – значит, можем и так выигрывать. Главное – найти путь к победе.
Сильный соперник. Они создали нам сложности. Будем играть лучше. Есть над чем работать. Продолжаем работать.
Сегодня с нами Семак, с нами «Зенит». Поэтому вместе побеждаем. Вперед, «Зенит»!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после игры.
А тут видео с мимикой, это что все 800 фильмов Николаса Кейджа?
Быть клоуном на празднике у ромочки не захочет ни один нормальный человек (пример загитовой идеально подходит)
п.с. Видел коммент как его кто-то из юзеров назвал свадебным генералом. на 100% согласен.
Один в футболе, другой в хоккее!
Ура, товарищи!
Если что, это сарказм, если кто-то не выкупил.