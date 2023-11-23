Ротенберг пришел на интервью с формой СКА и фамилией тренера «Зенита» на ней: «С нами Семак. Вместе побеждаем. Вперед, «Зенит»!»

Роман Ротенберг отметил Сергея Семака и «Зенит» после победы над «Спартаком».

СКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, продлив серию побед до семи игр. Матч посетил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Играли много в меньшинстве. Будем разбираться. Надо улучшить игровую дисциплину.

Забили в меньшинстве – значит, можем и так выигрывать. Главное – найти путь к победе.

Сильный соперник. Они создали нам сложности. Будем играть лучше. Есть над чем работать. Продолжаем работать.

Сегодня с нами Семак, с нами «Зенит». Поэтому вместе побеждаем. Вперед, «Зенит»!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после игры.