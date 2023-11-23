Ротенберг пришел на интервью с формой СКА и фамилией тренера «Зенита» на ней: «С нами Семак. Вместе побеждаем. Вперед, «Зенит»!»

Теги Зенит Сергей Семак СКА Спартак премьер-лига Россия видео КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг отметил Сергея Семака и «Зенит» после победы над «Спартаком».

СКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, продлив серию побед до семи игр. Матч посетил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Играли много в меньшинстве. Будем разбираться. Надо улучшить игровую дисциплину.

Забили в меньшинстве – значит, можем и так выигрывать. Главное – найти путь к победе.

Сильный соперник. Они создали нам сложности. Будем играть лучше. Есть над чем работать. Продолжаем работать.

Сегодня с нами Семак, с нами «Зенит». Поэтому вместе побеждаем. Вперед, «Зенит»!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после игры.

35 комментариев

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Пикачу82
Даже не знаю что книржовее Зенит с Семаком, Миллером и Медведевым или СКА с Ротенбергом и Медведевым, но когда это все вместе это вообще....
+55
-10
+45
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valderoma
Зачем это?🤔
+30
-2
+28
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Заборостроитель
Тексты читаешь, кринж сплошной.
А тут видео с мимикой, это что все 800 фильмов Николаса Кейджа?
+21
-1
+20
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Don_Krebs
На месте болельщиков Зенита я бы напрягся.
+19
-2
+17
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Новый тренер ФК Спартак
🤮
+19
-5
+14
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Дядя ТУРА
🤡
+16
-6
+10
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JENNINGS
Натуральный 🤡🤡🤡
+8
0
+8
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Арсен Венгер (копия)
Почему то кажется , что семак отказался выходить и одевать свитер.
Быть клоуном на празднике у ромочки не захочет ни один нормальный человек (пример загитовой идеально подходит)
+13
-8
+5
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Пицца с ананасами
Ну всё, эту самолётную культяпку теперь не остановить.
п.с. Видел коммент как его кто-то из юзеров назвал свадебным генералом. на 100% согласен.
+8
-3
+5
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Вадим Григорьев
🤡
+4
0
+4
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spawn0
С нами Алла, с нами Филипп!...
+4
0
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Пикачу82
Ответ Арсен Венгер (копия)
Почему то кажется , что семак отказался выходить и одевать свитер. Быть клоуном на празднике у ромочки не захочет ни один нормальный человек (пример загитовой идеально подходит)
Семаку если Медведев прикажет он сделает каминг-аут, наденет радужный свитер и заправит его в розовые трусы!
+14
-10
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Владимир Кочетков
дурак дураком
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Caniball
Два лучших тренера в России.
Один в футболе, другой в хоккее!
Ура, товарищи!
Если что, это сарказм, если кто-то не выкупил.
+4
-2
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Marouane Chamakh
Ответ valderoma
Зачем это?🤔
за деньги да
+2
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Ярославец75
Хорошо хоть не с надписью:С нами Бог!
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Marouane Chamakh
Ответ Заборостроитель
Тексты читаешь, кринж сплошной. А тут видео с мимикой, это что все 800 фильмов Николаса Кейджа?
оружейный барон воздушная тюрьма
+1
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евГений
Ответ Женька Овомоела
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Спок любитель разворованного народного достояния
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Ярик01
Один город, одна команда, один Вождь
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Machine Head
Ротенберг берега попутал . Принёс майку Семаку и на фото закрыл собой Медведева . Это как вообще ? Прямо перед Медведевым встал . Ох как он себя любит .
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Персональные данные Номер 67327384
Ути, какой довольный бутуз, глазки сверкают, как после бабушкиных пирожков
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Russ Ivan
Примазался, когда будешь проигрывать с чьим портретом придёшь?
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Отличник Ослов
Срочно нужен врач специалист по раздвоению личности . Хотя идеальный вариант и кандидат на 2024. Театральное искусство на высшем уровне , подтянуть историю России, сжечь паспорт Финляндии ( урок взять у Шарлота) Легенда не останавливайся !!!!
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Огюст
За что же ГЛавтренер Ска хвалит Семака ? За то ,что Он хвалит Главтренера из Ска !
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lightrip
С нами Алла, с нами Филипп, его никто не звал, он как-то сам…
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Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сегодня с нами Семак! Тренер самого популярного футбольного клуба в Санкт-Петербурге и Гатчине! Возродим Петротрест (а в шайбе оснуем)! Выйграем чемпионат Ингерманландии (и по популярности тоже)!
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brig_Mercury
Тебе с Семаком не по пути, он - вегетарианец и не связан с колбасными изделиями.
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leon01
Что- то до хера его стало
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Vpered Zenit
СКА не узнать,после критики и баннера,как будто проснулись ребята.
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Spaten
С нами Шурик, с нами Сергей – Он отличный парень!
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Человек_Легенда
Ответ ugmyanswer
Комментарий удален модератором
Ну что-то слишком сложный ребус у Вас
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dmtrlebedeff
😡
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ugmyanswer
Комментарий удален модератором
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