Форвард СКА Зыков оштрафован. Он толкнул Полтапова на борт и был удален до конца матча

Теги ЦСКА СКА видео КХЛ Валентин Зыков Прохор Полтапов Хоккей

КХЛ оштрафовала Валентина Зыкова.

Во втором периоде нападающий СКА был удален до конца матча против ЦСКА (2:1) за толчок Прохора Полтапова на борт.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Валентина Зыкова по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.

2 комментария

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Caniball
Я пропустил, а был комментарий Ротенберга, в частности о том, что играть так нельзя и игрок Цска мог остаться инвалидом.
Или это другое?!
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