Форвард СКА Зыков оштрафован. Он толкнул Полтапова на борт и был удален до конца матча

КХЛ оштрафовала Валентина Зыкова.

Во втором периоде нападающий СКА был удален до конца матча против (2:1) за толчок на борт.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Валентина Зыкова по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.