Толчинский про удаление Зыкова: «Игроку дают пять минут – человек уходит в раздевалку. Через смену он выходит, а мы пять минут в меньшинстве. Ну не знаю…»

Сергей Толчинский оценил большой штраф Валентина Зыкова в матче против ЦСКА.

СКА обыграл ЦСКА (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий Валентин Зыков применил силовой прием против форварда Прохора Полтапова, толкнув игрока ЦСКА на борт.

Арбитры после видеопросмотра приняли решение наложить на Зыкова большой дисциплинарный штраф до конца игры.

– Ключевым ли был момент, когда удалили Зыкова до конца матча, и Полтапов потом вышел дальше играть? Хоккеисты обижаются на такое?

– Естественно, это все заметили. Нашему игроку дают пять минут, потому что якобы человек уходит в раздевалку.

Травма – значит, пять минут. А потом через смену он выходит. А мы пять минут играем в меньшинстве. Ну не знаю… Бывает…

– Судьи оценивают конкретный эпизод, а не последствия.

– Конечно. Наверное, тут претензий нет к судьям в этом плане.

Но факт есть факт – Полтапов уже через пару минут играл в большинстве, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.