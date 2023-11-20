Форвард СКА Зыков удален до конца матча с ЦСКА за толчок Полтапова на борт
Форвард СКА Валентин Зыков удален до конца матча против ЦСКА.
Команды проводят игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде нападающий питерцев Валентин Зыков применил силовой прием против форварда Прохора Полтапова, толкнул игрока ЦСКА на борт.
За партнера пытался заступиться Владислав Каменев, получивший две минуты за грубость.
Арбитры после видеопросмотра приняли решение наложить на Зыкова большой дисциплинарный штраф до конца игры.
В итоге Зыков получил 5+20, а также две минуты за грубость.
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