Форвард СКА Зыков удален до конца матча с ЦСКА за толчок Полтапова на борт

Теги ЦСКА СКА КХЛ Валентин Зыков Прохор Полтапов Хоккей

Форвард СКА Валентин Зыков удален до конца матча против ЦСКА.

Команды проводят игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий питерцев Валентин Зыков применил силовой прием против форварда Прохора Полтапова, толкнул игрока ЦСКА на борт.

За партнера пытался заступиться Владислав Каменев, получивший две минуты за грубость.

Арбитры после видеопросмотра приняли решение наложить на Зыкова большой дисциплинарный штраф до конца игры.

В итоге Зыков получил 5+20, а также две минуты за грубость.

12 комментариев

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Сидни Кросби 2
Ответ HockeyMan
Что интересно Ротенберг скажет?)
Он скажет,что мужики на льду играют.
+12
-3
+9
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HockeyMan
Ответ Сидни Кросби 2
Он скажет,что мужики на льду играют.
В как же шрам на всю жизнь?)
+6
-1
+5
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kacnep
Зачем вот такая грубость?
+2
0
+2
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Roman Schmidt
"Так там всё чисто было,игровой момент,судьи куда смотрят,народ всё видит,народ не обманешь!!.."-сказал РР после матча
+3
-1
+2
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HockeyMan
Что интересно Ротенберг скажет?)
+2
-1
+1
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amurseff03
Комментарий удален пользователем
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Приорат70
Обсуждение новости вся суть поразившего паблик хейтер-культа. Что угодно и ноль конкретики
0
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Hitgoe Himgob
Ответ kacnep
Зачем вот такая грубость?
У Зыкова на прошлой неделе тоже самое было, совсем поплыл
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Roman Schmidt
Ответ amurseff03
Комментарий удален пользователем
Роман,не пались
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