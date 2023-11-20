Форвард СКА Зыков удален до конца матча с ЦСКА за толчок Полтапова на борт

Форвард СКА Валентин Зыков удален до конца матча против ЦСКА.

Команды проводят игру в рамках Фонбет чемпионата .

Во втором периоде нападающий питерцев применил силовой прием против форварда , толкнул игрока на борт.

За партнера пытался заступиться Владислав Каменев, получивший две минуты за грубость.

Арбитры после видеопросмотра приняли решение наложить на Зыкова большой дисциплинарный штраф до конца игры.

В итоге Зыков получил 5+20, а также две минуты за грубость.