Умер олимпийский чемпион Чехманек. Экс-вратарю сборной Чехии было 52 года

В 52 года ушел из жизни Роман Чехманек.

Как сообщает iSport.cz, бывшему голкиперу сборной стало плохо в субботу, и он не пришел на игру детской команды, которую тренирует.

В воскресенье он не отвечал на звонки. Тело без признаков жизни обнаружил сын экс-хоккеиста.

Чехманек в течение карьеры выступал за «Филадельфию», « », «Словнафт» и другие клубы. В составе сборной Чехии он стал победителем Олимпиады-1998, выиграл чемпионат мира в 1996, 1999 и 2000 годах.