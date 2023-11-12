Умер олимпийский чемпион Чехманек. Экс-вратарю сборной Чехии было 52 года

Теги происшествия Филадельфия Лос-Анджелес Сборная Чехии по хоккею НХЛ Роман Чехманек Хоккей

В 52 года ушел из жизни Роман Чехманек.

Как сообщает iSport.cz, бывшему голкиперу сборной Чехии стало плохо в субботу, и он не пришел на игру детской команды, которую тренирует.

В воскресенье он не отвечал на звонки. Тело без признаков жизни обнаружил сын экс-хоккеиста.

Чехманек в течение карьеры выступал за «Филадельфию», «Лос-Анджелес», «Словнафт» и другие клубы. В составе сборной Чехии он стал победителем Олимпиады-1998, выиграл чемпионат мира в 1996, 1999 и 2000 годах.

15 комментариев

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Святослав Федорович
Хоккей начал смотреть с Филадельфии, где играли Эш и Чехманек. Светлая память :(((
+27
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+27
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Crenk
Один из тащеров Чешской Националки на стыке веков
+14
0
+14
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Денис Гриценко
У меня он ассоциируется с Лос-Анджелесом... Чекманек, Палффи, Аллисон... Какой ужас... Очень жаль, что Роман ушел из жизни.
+9
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+9
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Aviator92
Кошмар. В голове не укладывается
+4
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+4
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Биомеханоид
Это была славная охота, Роман. Светлая память.
+3
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+3
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Crenk
Ответ Святослав Федорович
Хоккей начал смотреть с Филадельфии, где играли Эш и Чехманек. Светлая память :(((
И часто Филадельфия не попадала в плей офф и они прикатывали на ЧМ , а ворота сб России были как правило без надёжного кипера
+4
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+3
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theOne19
Ответ Crenk
И часто Филадельфия не попадала в плей офф и они прикатывали на ЧМ , а ворота сб России были как правило без надёжного кипера
С Чехманеком Филадельфия всегда проходила в плей-офф. Он за летчиков вообще как бог играл.
+3
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oberkorn
Блин. Рано. Рип.
+2
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Ми Ша
Неожиданно… Как впрочем смерть всегда не кстати.
Соболезную
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Nikita1981
Как жаль (( светлая память... Хороший был вратарь
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wisdom
да уж. ..чтож светлая память
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wisdom
в тех рубках с финиками на рубеже 90-х -00- сыграл важную роль.
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ААГ
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wisdom
причем мне кажется что в 96 больше на Чм в Австрии играл другой Роман , Турек. а вот 99- 2000 Чехманек был основным.
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Сельмаш1930
Печальные новости. Неожиданно, в свои 29 лет, ворвался в НХЛ и помог Филли встать с колен. Жаль только, что его звезда прогорела в НХЛ очень ярко и быстро.
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