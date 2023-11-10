«Ванкувер» одержал 10-ю победу в сезоне в 13-м матче, обновив клубный рекорд. Клуб идет на 3-м месте в НХЛ

«Ванкувер» одержал 10-ю победу в сезоне в 13-м матче, обновив клубный рекорд.

«Кэнакс» обыграли «Оттаву» (5:2) в регулярном чемпионате , продлив текущую победную серию до 5 игр.

Канадский клуб выиграл 10 из 13 матчей на старте сезона, обновив клубный рекорд. Ранее « » дважды удавалось одержать 10 побед за 14 матчей – в сезонах-2005/06 и 2014/15.

Команда под руководством набрала 21 очко в 13 играх. Она занимает 2-е место в Западной конференции и 3-е – в общей таблице лиги.