Кравец о 3:2 после 0:2 с «Сочи»: «Соперники делали все быстро, агрессивно, а «Авангард» в начале матча выглядел вяло. Небольшие перестановки – и новые звенья сыграли гораздо лучше»

Михаил Кравец рассказал, как перевернул игру «Авангарда» с «Сочи» (3:2 ОТ).

«Соперники делали все быстро, агрессивно, активно, мы немного вяло выглядели в начале матча.

Второй и третий период был за нами, сделали небольшие перестановки – и новые звенья сыграли гораздо лучше. Но повторюсь, что победа получилась очень трудной и тяжелой», – заявил главный тренер « » после матча, в котором его команда уступала 0:2.