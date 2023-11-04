Кравец о 3:2 после 0:2 с «Сочи»: «Соперники делали все быстро, агрессивно, а «Авангард» в начале матча выглядел вяло. Небольшие перестановки – и новые звенья сыграли гораздо лучше»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Сочи Хоккей

Михаил Кравец рассказал, как перевернул игру «Авангарда» с «Сочи» (3:2 ОТ).

«Соперники делали все быстро, агрессивно, активно, мы немного вяло выглядели в начале матча.

Второй и третий период был за нами, сделали небольшие перестановки – и новые звенья сыграли гораздо лучше. Но повторюсь, что победа получилась очень трудной и тяжелой», – заявил главный тренер «Авангарда» после матча, в котором его команда уступала 0:2.

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1 комментарий

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Rodgeras
Когда будут забивать 2,3 и 4-е звенья?
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