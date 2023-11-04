Кравец о 3:2 после 0:2 с «Сочи»: «Соперники делали все быстро, агрессивно, а «Авангард» в начале матча выглядел вяло. Небольшие перестановки – и новые звенья сыграли гораздо лучше»
Михаил Кравец рассказал, как перевернул игру «Авангарда» с «Сочи» (3:2 ОТ).
«Соперники делали все быстро, агрессивно, активно, мы немного вяло выглядели в начале матча.
Второй и третий период был за нами, сделали небольшие перестановки – и новые звенья сыграли гораздо лучше. Но повторюсь, что победа получилась очень трудной и тяжелой», – заявил главный тренер «Авангарда» после матча, в котором его команда уступала 0:2.
1 комментарий