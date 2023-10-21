17-летний Гридин набрал 7+5 в 8 матчах в USHL. Россиянин идет в топ-5 бомбардиров и снайперов лиги

17-летний форвард Матвей Гридин набрал 7+5 в 8 матчах в USHL.

Россиянин из «Маскегона» занимает 5-е место в гонке бомбардиров главной юниорской лиги США и делит 2-е место еще с 3 игроками в гонке снайперов.

В гонке бомбардиров лидирует Чейз ЛаПинта из «Дубука» с 15 (4+11) очками в 9 играх. Среди снайперов – один из фаворитов драфта НХЛ-2024 Коул Эйзерман (9 шайб в 5 играх).

Сегодня бывший игрок «Авангарда» U17 и «Спартака» (Санкт-Петербург) U18 забросил шайбу в матче со сборной США U18 (USNTDP). Гридин проводит в второй сезон. В прошлом он набрал 21 (8+13) баллов в 40 играх.