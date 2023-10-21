17-летний Гридин набрал 7+5 в 8 матчах в USHL. Россиянин идет в топ-5 бомбардиров и снайперов лиги

Теги Авангард сборная США U18 чемпионат России среди юниоров USHL Коул Эйзерман Хоккей

17-летний форвард Матвей Гридин набрал 7+5 в 8 матчах в USHL.

Россиянин из «Маскегона» занимает 5-е место в гонке бомбардиров главной юниорской лиги США и делит 2-е место еще с 3 игроками в гонке снайперов. 

В гонке бомбардиров лидирует Чейз ЛаПинта из «Дубука» с 15 (4+11) очками в 9 играх. Среди снайперов – один из фаворитов драфта НХЛ-2024 Коул Эйзерман (9 шайб в 5 играх). 

Сегодня бывший игрок «Авангарда» U17 и «Спартака» (Санкт-Петербург) U18 забросил шайбу в матче со сборной США U18 (USNTDP). Гридин проводит в USHL второй сезон. В прошлом он набрал 21 (8+13) баллов в 40 играх. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий