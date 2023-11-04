Защитник «Рейнджерс» Фокс пропустит как минимум 10 игр из-за травмы. У него 11 очков в 10 матчах

Теги травмы Рейнджерс НХЛ Адам Фокс Филип Хитил Хоккей

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс пропустит как минимум 10 игр из-за травмы.

Клуб из Нью-Йорка поместил 25-летнего американца в список травмированных на долгий срок игроков. 

Фокс получил травму ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:1) в результате столкновения с форвардом «Харрикейнс» Себастьяном Ахо. 

Таким образом, Адам пропустит как минимум 10 матчей. Он может вернуться в состав «Рейнджерс» 29 ноября на матч с «Детройтом». 

В 10 играх в текущем сезоне Фокс набрал 11 (3+8) очков при полезности «+1» и среднем времени на льду 21:03.

Кроме того, нападающий Филип Хитил помещен в обычный список травмированных. Игрок получил травму верхней части тела в том же матче. В активе 24-летнего чеха 6 (0+6) баллов в 10 играх. 

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