Панарин о том, что для него значит набирать очки в каждом матче: «Ничего. Хоккей – самая интересная игра, потому что за сезон может произойти все»

Артемий Панарин прокомментировал свою результативность в сезоне НХЛ.

Нападающий « » набрал 15 (5+10) очков в 9 матчах регулярного чемпионата .

– Что для вас значит набирать очки в каждой игре со старта сезона?

– Ничего. Я не хочу об этом говорить.

Хоккей – отличная игра и самая интересная игра, потому что за сезон может произойти все, и все может измениться довольно быстро.

Я не хочу ничего говорить, потому что у нас было пять отличных побед.

Это не значит, что мы будем великолепны в следующих 10 играх. Это просто означает, что мы были великолепны в последних пяти играх, – сказал .