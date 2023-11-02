Панарин о том, что для него значит набирать очки в каждом матче: «Ничего. Хоккей – самая интересная игра, потому что за сезон может произойти все»
Артемий Панарин прокомментировал свою результативность в сезоне НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» набрал 15 (5+10) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
– Что для вас значит набирать очки в каждой игре со старта сезона?
– Ничего. Я не хочу об этом говорить.
Хоккей – отличная игра и самая интересная игра, потому что за сезон может произойти все, и все может измениться довольно быстро.
Я не хочу ничего говорить, потому что у нас было пять отличных побед.
Это не значит, что мы будем великолепны в следующих 10 играх. Это просто означает, что мы были великолепны в последних пяти играх, – сказал Артемий Панарин.
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