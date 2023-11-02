Панарин о том, что для него значит набирать очки в каждом матче: «Ничего. Хоккей – самая интересная игра, потому что за сезон может произойти все»

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин прокомментировал свою результативность в сезоне НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» набрал 15 (5+10) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

– Что для вас значит набирать очки в каждой игре со старта сезона?

– Ничего. Я не хочу об этом говорить.

Хоккей – отличная игра и самая интересная игра, потому что за сезон может произойти все, и все может измениться довольно быстро.

Я не хочу ничего говорить, потому что у нас было пять отличных побед.

Это не значит, что мы будем великолепны в следующих 10 играх. Это просто означает, что мы были великолепны в последних пяти играх, – сказал Артемий Панарин.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikas Gunin
Продолжай в том же духе, Артемий 🍞
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dosatuy
Давай, Тёма, 100+ в этом сезоне. Дотяни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor nn
Какая фраза в конце!! Это же Сократ..Спиноза..Эразм Роттердамский.))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий