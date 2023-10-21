Где смотреть Вашингтон – Сан-Хосе, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 30 октября

В понедельник, 30 октября, сыграют Вашингтон и Сан-Хосе в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Вашингтон – Сан-Хосе

Начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.

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