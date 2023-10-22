Федоров про 1:4 от «Ак Барса»: «Все в ЦСКА наошибались. Сложновато вытаскивать из себя на регулярной основе»

Сергей Федоров высказался после поражения от «Ак Барса».

ЦСКА уступил со счетом 1:4 в матче чемпионата .

– « » – с победой. Хорошая игра в их исполнении, особенно в неравных составах.

К сожалению, не удается нам выдать удачную серию игр. Но чтобы ее выдать, нужно все 60 минут нужно играть, а пока это не получается делать на регулярной основе.

Продолжаем искать ключи. Ребята правильно сказали – нужны эмоции, запал, чтобы играть ровно, надежно и на результат.

– Вы согласны, что сыграл вратарский фактор? сыграл хорошо, а Илья Федотов не взял свои шайбы.

– Все должны играть хорошо. Вратарь – часть команды.

Я считаю, что вся команда наошибалась, получала удаления в сложные моменты.

А что Билялов здорово сыграл – это факт. Результат на табло. Будем стараться играть немножко с другими эмоциями.

Играть мы не разучились, но пока нам сложновато вытаскивать из себя на регулярной основе, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.