Федоров про 1:4 от «Ак Барса»: «Все в ЦСКА наошибались. Сложновато вытаскивать из себя на регулярной основе»
Сергей Федоров высказался после поражения от «Ак Барса».
ЦСКА уступил со счетом 1:4 в матче чемпионата КХЛ.
– «Ак Барс» – с победой. Хорошая игра в их исполнении, особенно в неравных составах.
К сожалению, не удается нам выдать удачную серию игр. Но чтобы ее выдать, нужно все 60 минут нужно играть, а пока это не получается делать на регулярной основе.
Продолжаем искать ключи. Ребята правильно сказали – нужны эмоции, запал, чтобы играть ровно, надежно и на результат.
– Вы согласны, что сыграл вратарский фактор? Тимур Билялов сыграл хорошо, а Илья Федотов не взял свои шайбы.
– Все должны играть хорошо. Вратарь – часть команды.
Я считаю, что вся команда наошибалась, получала удаления в сложные моменты.
А что Билялов здорово сыграл – это факт. Результат на табло. Будем стараться играть немножко с другими эмоциями.
Играть мы не разучились, но пока нам сложновато вытаскивать из себя на регулярной основе, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Нам не на кого злиться
Разве, что на самих себя
ай яй яй