Федоров про 1:4 от «Ак Барса»: «Все в ЦСКА наошибались. Сложновато вытаскивать из себя на регулярной основе»

Теги Ак Барс ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Тимур Билялов Хоккей

Сергей Федоров высказался после поражения от «Ак Барса».

ЦСКА уступил со счетом 1:4 в матче чемпионата КХЛ.

– «Ак Барс» – с победой. Хорошая игра в их исполнении, особенно в неравных составах.

К сожалению, не удается нам выдать удачную серию игр. Но чтобы ее выдать, нужно все 60 минут нужно играть, а пока это не получается делать на регулярной основе.

Продолжаем искать ключи. Ребята правильно сказали – нужны эмоции, запал, чтобы играть ровно, надежно и на результат.

– Вы согласны, что сыграл вратарский фактор? Тимур Билялов сыграл хорошо, а Илья Федотов не взял свои шайбы.

– Все должны играть хорошо. Вратарь – часть команды.

Я считаю, что вся команда наошибалась, получала удаления в сложные моменты.

А что Билялов здорово сыграл – это факт. Результат на табло. Будем стараться играть немножко с другими эмоциями.

Играть мы не разучились, но пока нам сложновато вытаскивать из себя на регулярной основе, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

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11 комментариев

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Краткое изложение:

Нам не на кого злиться
Разве, что на самих себя
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RVC
Ответ Британский шпион
Матрасы поддушивали, но и без этого надо было реализовывать моменты. Расхвалили команду после локо, и опять вылезли старые проблемы: днищенское большинство, неуверенность вратаря, самовольное, внезапное выпадание из игры основных троек. Окулов в фигурку собрался походу, пора считать статистику бестолковых виражей и грустных вздохов. А Плотникова по-хорошему оштрафовать уже пора, количество тупорылых штрафов уже не смешное.
Матрасы поддушивали? По удалениям 12 минут против 14 минут
+5
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Британский шпион
Матрасы поддушивали, но и без этого надо было реализовывать моменты. Расхвалили команду после локо, и опять вылезли старые проблемы: днищенское большинство, неуверенность вратаря, самовольное, внезапное выпадание из игры основных троек. Окулов в фигурку собрался походу, пора считать статистику бестолковых виражей и грустных вздохов. А Плотникова по-хорошему оштрафовать уже пора, количество тупорылых штрафов уже не смешное.
+3
-1
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Empress
А кто такой Илья Федотов? Может, Иван?
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Павел989
Ответ Британский шпион
Матрасы поддушивали, но и без этого надо было реализовывать моменты. Расхвалили команду после локо, и опять вылезли старые проблемы: днищенское большинство, неуверенность вратаря, самовольное, внезапное выпадание из игры основных троек. Окулов в фигурку собрался походу, пора считать статистику бестолковых виражей и грустных вздохов. А Плотникова по-хорошему оштрафовать уже пора, количество тупорылых штрафов уже не смешное.
как так, ЦСКА поддушивали
ай яй яй
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Илья Муромцев
Ответ Павел989
как так, ЦСКА поддушивали ай яй яй
🤣🤣🤣
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Британский шпион
Ответ RVC
Матрасы поддушивали? По удалениям 12 минут против 14 минут
Открою секрет, может быть 12 против хоть 30, только вот все удаления ак барса были по делу, а вот 3 из 6 у ЦСКА просто нарисовали.
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RVC
Ответ Британский шпион
Открою секрет, может быть 12 против хоть 30, только вот все удаления ак барса были по делу, а вот 3 из 6 у ЦСКА просто нарисовали.
Ну конечно конечно)) Я тоже могу сказать, что была пара моментов, где игроков ЦСКА простили
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