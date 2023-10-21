Нелсон о Сорокине: «Он дает «Айлендерс» шанс в каждом матче. Даже когда мы не в лучшей форме»
Брок Нелсон высказался о важности вратаря Ильи Сорокина для «Айлендерс».
Сегодня клуб с Лонг-Айленда проиграл «Нью-Джерси» (4:5 ОТ). Российский вратарь отразил 34 броска из 39, в том числе помешав игрокам «Девилс» реализовать несколько опасных моментов.
«Мы все время говорим о Сорокине, о том, сколько сэйвов он делает. Сегодня у соперника было больше качественных моментов, чем нам хотелось бы.
Но этот парень всегда ставит все на кон. Он влияет на игру и дает нам шанс в каждом матче. Даже когда мы не в лучшей форме», – сказал форвард «Айлендерс».
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