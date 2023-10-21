Нелсон о Сорокине: «Он дает «Айлендерс» шанс в каждом матче. Даже когда мы не в лучшей форме»

Брок Нелсон высказался о важности вратаря Ильи Сорокина для «Айлендерс».

Сегодня клуб с Лонг-Айленда проиграл « » (4:5 ОТ). Российский вратарь отразил 34 броска из 39, в том числе помешав игрокам «Девилс» реализовать несколько опасных моментов.

«Мы все время говорим о , о том, сколько сэйвов он делает. Сегодня у соперника было больше качественных моментов, чем нам хотелось бы.

Но этот парень всегда ставит все на кон. Он влияет на игру и дает нам шанс в каждом матче. Даже когда мы не в лучшей форме», – сказал форвард « ».