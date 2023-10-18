«Питтсбург» обменял Фридмана и Гловера в «Ванкувер» на Рэтбоуна и Плашека

Теги переходы Питтсбург Ванкувер НХЛ Карел Плашек Марк Фридман Джек Рэтбоун Хоккей

«Питтсбург» обменял защитника Марка Фридмана и форварда Тая Гловера в «Ванкувер».

Взамен «Пингвинс» получили защитника Джека Рэтбоуна и форварда Карела Плашека. 

27-летний Фридман провел 23 матча в НХЛ в прошлом сезоне и набрал 3 (1+2) очка при полезности «+2» и среднем времени 14:27. Его односторонний контракт с кэпхитом 775 тысяч долларов действует до конца текущего сезона. 

У 23-летнего Гловера действует второй год 3-летнего контракта новичка. В прошлом сезоне он набрал 12 (7+5) очков в 49 играх за «Уилкс-Бэрри» в АХЛ. 

24-летний Рэтбоун провел 11 матчей в НХЛ в прошлом сезоне и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 1» и среднем времени 14:14. Его односторонний контракт с кэпхитом 850 тысяч долларов действует до конца текущего сезона. 

23-летний Плашек в прошлом сезоне играл в родной Чехии за «Оломоуц» на правах аренды – 31 игра и 15 (6+9) очков в экстралиге. В плей-офф добавил 5 (1+4) баллов в 7 играх. У него действует последний год контракта новичка. 

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