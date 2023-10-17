Ротенберг о Боярском на матче СКА: «У нас много музыки из «Трех мушкетеров». Это и дух – «Один за всех и все за одного». Это культура России»

Роман Ротенберг высказался о том, что Михаил Боярский посетил матч СКА.

Народный артист посетил матч и произвел символическое вбрасывание перед матчем СКА и «Адмирала» (5:0).

– Символическое вбрасывание сделал Михаил Боярский. Следили за его творчеством? Может быть, он вдохновлял вас с детстве?

– Мы, как и все рожденные в СССР, выросли на фильме «Три мушкетера».

Конечно, это огромная честь, что Михаил Сергеевич Боярский посетил наш матч. Это вдохновляет.

Вы прекрасно видите, что у нас много музыки из фильма «Три мушкетера». Это и дух – «Один за всех и все за одного». Это культура нашей страны.

Мы должны ценить ее. Стараемся внедрять это в команду.

Ребята ценят и город, и нашу культуру. Михаил Боярский, как и все мы, – из Ленинграда.

Те ребята, которые не родились здесь, все равно проникаются культурой города. Очень важно ценить город, его культуру.

Все-таки Петербург – культурная столица. Сейчас рекомендовали ребятам посетить театр. Надеемся, они прислушаются к нашему совету.

Важно понимать город, биться за него в каждом матче. Видим, что у ребят есть победный дух. Надо за него держаться.

Удача любит сильных. Один за всех – и все за одного. Так и работаем дальше! – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Боярский выполнил символическое вбрасывание перед игрой СКА и «Адмирала». Ротенберг опубликовал фото с артистом, подписав ее «Д’Артаньян»