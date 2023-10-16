Где смотреть Колорадо – Чикаго, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 20 октября
В пятницу, 20 октября, сыграют Колорадо и Чикаго в рамках регулярного сезона НХЛ.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «Ball Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Колорадо – Чикаго
- Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.
Комментарии