Где смотреть Колорадо – Чикаго, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 20 октября

В пятницу, 20 октября, сыграют Колорадо и Чикаго в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Ball Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Колорадо – Чикаго

Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.

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