Густавссон – 3-й вратарь в истории «Миннесоты» с шатаутом в регулярке при 40+ сэйвах. Он отразил 41 бросок «Флориды»
Филип Густавссон – 3-й вратарь в истории «Миннесоты» с шатаутом при 40+ сэйвах .
25-летний швед отразил 41 бросок в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (2:0) и был признан 1-й звездой.
Шатаут стал для Густавссона 4-м в лиге.
При этом ранее матчи на ноль с 40+ сэйвами в регулярке делали только 2 вратаря «Уайлд» – Никлас Бэкстрем (дважды, включая рекордные 48 отраженных бросков при 2:0 с «Бостоном» в 2012 году) и Деван Дубник (дважды).
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