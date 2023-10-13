Густавссон – 3-й вратарь в истории «Миннесоты» с шатаутом в регулярке при 40+ сэйвах. Он отразил 41 бросок «Флориды»

Филип Густавссон – 3-й вратарь в истории «Миннесоты» с шатаутом при 40+ сэйвах .

25-летний швед отразил 41 бросок в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (2:0) и был признан 1-й звездой.

Шатаут стал для 4-м в лиге.

При этом ранее матчи на ноль с 40+ сэйвами в регулярке делали только 2 вратаря «Уайлд» – (дважды, включая рекордные 48 отраженных бросков при 2:0 с «Бостоном» в 2012 году) и (дважды).