Игрокам «Вегаса» вручили чемпионские перстни с белыми и желтыми бриллиантами
Игрокам «Вегаса» вручили чемпионские перстни с белыми и желтыми бриллиантами.
«Голден Найтс» в минувшем сезоне впервые в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли.
В плей-офф клуб прошел «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2), «Даллас» (4-2) и обыграл «Флориду» (4-1) в финале.
Чемпионский перстень рыцарей украшен белыми и желтыми бриллиантами общим весом 12 карат.
У него есть съемный верх, который можно носить как кулон. Внутренняя часть выполнена в виде домашней арены клуба.
Фото: сайт «Вегаса».
Чемпионские перстни «Вегаса» – это больше 100 бриллиантов. А внутри домашняя арена в миниатюре!
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