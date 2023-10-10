Игрокам «Вегаса» вручили чемпионские перстни с белыми и желтыми бриллиантами

Теги светская хроника Кубок Стэнли НХЛ Вегас стиль Хоккей

Игрокам «Вегаса» вручили чемпионские перстни с белыми и желтыми бриллиантами.

«Голден Найтс» в минувшем сезоне впервые в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли. 

В плей-офф клуб прошел «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2), «Даллас» (4-2) и обыграл «Флориду» (4-1) в финале. 

Чемпионский перстень рыцарей украшен белыми и желтыми бриллиантами общим весом 12 карат.

У него есть съемный верх, который можно носить как кулон. Внутренняя часть выполнена в виде домашней арены клуба. 

Фото: сайт «Вегаса». 

Чемпионские перстни «Вегаса» – это больше 100 бриллиантов. А внутри домашняя арена в миниатюре!

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LechK1nG
Выглядит круто, закреативили люди, молодцы!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maasd4m
Умеют они перстни чемпионские, что в НХЛ, что в НБА! Каждый год что-то интересное придумывают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Кар
Класс!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий