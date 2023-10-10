Игрокам «Вегаса» вручили чемпионские перстни с белыми и желтыми бриллиантами.

«Голден Найтс» в минувшем сезоне впервые в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли.

В плей-офф клуб прошел «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2), «Даллас» (4-2) и обыграл «Флориду» (4-1) в финале.

Чемпионский перстень рыцарей украшен белыми и желтыми бриллиантами общим весом 12 карат.

У него есть съемный верх, который можно носить как кулон. Внутренняя часть выполнена в виде домашней арены клуба.

Фото: сайт «Вегаса».

Чемпионские перстни «Вегаса» – это больше 100 бриллиантов. А внутри домашняя арена в миниатюре!