Старт нового сезона НХЛ 2023–2024

Новый, 107-й по счету сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в Северной Америке 10 октября или в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдут три матча в Тампе, Питтсбурге и Парадайзе. Регулярный сезон продлится до 19 апреля, в нем примут участие 32 команды, разбитые на четыре дивизиона. Всего в рамках чемпионата будет сыграно 1312 матчей. Предусмотрено два коротких перерыва на рождественские праздники в декабре и на Матч всех звезд в первые дни февраля.

Традиционно НХЛ в ходе сезона организует ряд матчей, который заслуживают особого внимания. Классика Наследия — 29 октября «Эдмонтон Ойлерз» примут «Калгари Флэймз». Зимняя Классика — 1 января «Сиэтл Кракен» примут «Вегас Голден Найтс». Стадионная Серия — 17-18 февраля, в которой будут участвовать четыре команды. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграют с «Филадельфией Флайерз» 17 февраля, а 18 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» будут играть с «Нью-Йорк Айлендерс».

По итогам минувшего сезона Президентский кубок выиграли «Бостон Брюинз», а обладателями Кубка Стэнли впервые стала команда «Вегас Голден Найтс», обыгравшая в финальной серии «Флориду Пантерз» со счетом 4 – 1 в серии. Перед вами расписание матчей в первый день сезона 11 октября, время начала указано московское.