Где смотреть Сибирь – Металлург Мг, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 13 октября
В пятницу, 13 октября, сыграют Сибирь и Металлург Мг в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Сибирь».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сибирь – Металлург Мг
- Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.
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