Где смотреть Локомотив – Торпедо, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 9 октября
В понедельник, 9 октября, сыграют Локомотив и Торпедо в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – Торпедо
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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